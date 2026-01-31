Мадейра повышает плату за вход на маршруты
С 1 января 2025 года туристы на Мадейре должны платить сбор за прогулку по пешеходным тропам, который составляет 4,50 евро, с возможностью скидки до 3 евро при бронировании через туроператора.
Об этом пишет Euronews.
Пешеходные тропы архипелага — это одна из главных достопримечательностей для туристов, посещающих Мадейру.
Хайкинговые маршруты могут похвастаться крутыми вершинами, пышными водопадами и зелеными лесами — но для путешественников они уже не будут так доступны.
Что изменится для туристов на Мадейре
Уже год, с 1 января 2025 года, для того чтобы прогуляться по официальным пешеходным тропам Мадейры, туристы должны заплатить сбор в размере 3 евро.
Пока этот сбор вырос до 4,50 евро, хотя при бронировании через туроператора эта стоимость уменьшается до 3 евро.
Купленные билеты для того, чтобы войти на маршрут, можно использовать только в течение 30-минутного окна, а для каждого окна времени есть лишь ограниченное количество мест, которые туристы должны забронировать онлайн.
Жители архипелага и дети до 12 лет должны зарегистрироваться, но сбор им платить не нужно.
Местные власти убеждены, что новая система бронирования поможет лучше и более равномерно распределить поток туристов и уменьшить пробки в час-пик.
А вот туристам, которые зайдут на тропу, не уплатив сбор, грозит штраф до 50 евро.
Зачем вводится пешеходный сбор
Прибыль от нового повышенного туристического сбора планируется направить на обслуживание, очистку и хранение троп.
Мадейра, как и многие другие направления в Европе, переживает стремительный рост туризма, и особенно в пиковый сезон пеших прогулок.
Плата поможет управлять потоком туристов и поможет в защите природного ландшафта.
Какой новый пешеходный маршрут откроется на Мадейре
Кроме того, власти объявили, что очень популярная тропа PR1 от Пику-ду-Арейру и Пику-Руйво уже претерпела значительные улучшения безопасности. Тропу закрыли в 2024 году после масштабных лесных пожаров.
А вот в апреле 2026 года пешеходный маршрут снова примет туристов — и с путешественников там будет взиматься плата повыше, а власти утверждают, что это связано с «повышенными требованиями к техническому обслуживанию и новой инфраструктурой».
Стоимость билетов там составит 7 евро для людей, которых отправляют на экскурсии туроператоры, и 10,50 евро для широкой публики.
