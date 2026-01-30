Дубай построит улицу, сделанную из золота
Вымощенная золотом: Дубай объявил о планах строительства улицы, сделанной буквально из золота.
Новая достопримечательность будет расположена вблизи городского Золотого рынка, где туристы смогут приобрести золото и другие ювелирные изделия.
О чем идет речь
У Дубая — репутация города, где роскошный образ жизни, а его улицы, как говорится, вымощены золотом.
Эта идиома в скором времени станет реальностью, поскольку город ОАЭ готовится открыть настоящую золотую улицу.
Улица, являющаяся частью нового Золотого района Дубая, будет «построена с использованием золота», хотя что это на самом деле означает, остается загадкой.
О золотом районе Дубая объявила пресс-служба Дубая 27 января. Дата открытия Золотой улицы еще не объявлена.
Что такое Золотой район Дубая
Золотой квартал Дубая — это ребрендинг нынешнего Золотого рынка города. В этом районе, расположенном в Дейре, работают около 1000 розничных торговцев, которые продают золото и ювелирные изделия.
По данным Дубайского медиа-офиса, ОАЭ является вторым по величине в мире местом торговли физическим золотом, экспортировав золота на сумму 53,41 миллиарда долларов (44,6 миллиарда евро) в 2024—2025 годах.
Золотой рынок — популярная туристическая достопримечательность в Старом городе, которую можно найти рядом с другими рынками, посвященными специям, парфюмерии и антиквариату.
«Золото глубоко вплетено в культурную и коммерческую ткань Дубая, символизируя наше наследие, процветание и неизменный дух предпринимательства, — сказал Ахмед Аль Хаджа, генеральный директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), входящий в состав Департамента экономики и туризма Дубая (DET). — Благодаря этому знаковому объекту мы не только отмечаем это наследие, но и переосмысливаем его для новой эры, сформированной креативностью и устойчивым развитием».
