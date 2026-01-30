0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дубай построит улицу, сделанную из золота

Мир
19
Дубай построит улицу, сделанную из золота
Дубай построит улицу, сделанную из золота
Вымощенная золотом: Дубай объявил о планах строительства улицы, сделанной буквально из золота.
Новая достопримечательность будет расположена вблизи городского Золотого рынка, где туристы смогут приобрести золото и другие ювелирные изделия.

О чем идет речь

У Дубая — репутация города, где роскошный образ жизни, а его улицы, как говорится, вымощены золотом.
Эта идиома в скором времени станет реальностью, поскольку город ОАЭ готовится открыть настоящую золотую улицу.
Улица, являющаяся частью нового Золотого района Дубая, будет «построена с использованием золота», хотя что это на самом деле означает, остается загадкой.
Читайте также
О золотом районе Дубая объявила пресс-служба Дубая 27 января. Дата открытия Золотой улицы еще не объявлена.

Что такое Золотой район Дубая

Золотой квартал Дубая — это ребрендинг нынешнего Золотого рынка города. В этом районе, расположенном в Дейре, работают около 1000 розничных торговцев, которые продают золото и ювелирные изделия.
По данным Дубайского медиа-офиса, ОАЭ является вторым по величине в мире местом торговли физическим золотом, экспортировав золота на сумму 53,41 миллиарда долларов (44,6 миллиарда евро) в 2024—2025 годах.
Золотой рынок — популярная туристическая достопримечательность в Старом городе, которую можно найти рядом с другими рынками, посвященными специям, парфюмерии и антиквариату.
«Золото глубоко вплетено в культурную и коммерческую ткань Дубая, символизируя наше наследие, процветание и неизменный дух предпринимательства, — сказал Ахмед Аль Хаджа, генеральный директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), входящий в состав Департамента экономики и туризма Дубая (DET). — Благодаря этому знаковому объекту мы не только отмечаем это наследие, но и переосмысливаем его для новой эры, сформированной креативностью и устойчивым развитием».
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems