ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии Сегодня 17:10 — Мир

Евросоюз планирует 24 февраля представить новый пакет санкций против россии.

Европейский Союз планирует ввести 20-й пакет санкций против россии в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет The Kyiv Independent.

Каллас заявила, что Евросоюз намерен представить новый санкционный пакет именно 24 февраля. В то же время она отметила, что окончательной договоренности между государствами-членами ЕС пока нет.

По ее словам, идут консультации, а страны ЕС предлагают разные подходы к наполнению пакета.

Какие ограничения обсуждают в ЕС

Среди рассматриваемых предложений — полный запрет морских перевозок для россии, а также дополнительные санкции против российского энергетического сектора и экспорта удобрений.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал ввести полный запрет на морские перевозки для россии с целью прекращения деятельности так называемого «теневого флота» российских нефтяных танкеров.

Читайте также США готовят новые санкции против нефтяного сектора россии — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев будет предлагать включить в 20-й пакет санкций российских юридических и физических лиц, которые продолжают получать доходы от энергетических ресурсов.

Кроме этого Украина настаивает на усилении давления на лиц, причастных к похищению украинских детей, а также на все схемы, обеспечивающие военное производство россии.

Что предусматривал предыдущий пакет санкций

19 пакет санкций ЕС утвердил 23 октября. Он предусматривал ограничения в отношении 118 судов «теневого флота», а также санкции против российских банков, доходов от энергоресурсов и сетей, помогающих обходить действующие ограничения в связи с войной против Украины.

Впервые Евросоюз также ввел санкции против криптоплатформ, а также банков в россии и третьих странах, которые способствуют обходу санкционного режима.

