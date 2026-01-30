ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии
Европейский Союз планирует ввести 20-й пакет санкций против россии в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля.
Об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет The Kyiv Independent.
Каллас заявила, что Евросоюз намерен представить новый санкционный пакет именно 24 февраля. В то же время она отметила, что окончательной договоренности между государствами-членами ЕС пока нет.
По ее словам, идут консультации, а страны ЕС предлагают разные подходы к наполнению пакета.
Какие ограничения обсуждают в ЕС
Среди рассматриваемых предложений — полный запрет морских перевозок для россии, а также дополнительные санкции против российского энергетического сектора и экспорта удобрений.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал ввести полный запрет на морские перевозки для россии с целью прекращения деятельности так называемого «теневого флота» российских нефтяных танкеров.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев будет предлагать включить в 20-й пакет санкций российских юридических и физических лиц, которые продолжают получать доходы от энергетических ресурсов.
Кроме этого Украина настаивает на усилении давления на лиц, причастных к похищению украинских детей, а также на все схемы, обеспечивающие военное производство россии.
Что предусматривал предыдущий пакет санкций
19 пакет санкций ЕС утвердил 23 октября. Он предусматривал ограничения в отношении 118 судов «теневого флота», а также санкции против российских банков, доходов от энергоресурсов и сетей, помогающих обходить действующие ограничения в связи с войной против Украины.
Впервые Евросоюз также ввел санкции против криптоплатформ, а также банков в россии и третьих странах, которые способствуют обходу санкционного режима.
