Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против энергетического сектора россии с целью усиления давления на москву в случае отказа президента владимира путина от мирного соглашения с Украиной.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам собеседников издания, среди вариантов рассматривается введение ограничений против судов так называемого теневого флота танкеров, используемых для транспортировки российской нефти. Также возможны санкции против трейдеров, способствующих таким операциям.

Реакция кремля и рынка нефти

В кремле заявили, что осведомлены об обсуждении возможных новых санкций. Спикер президента рф дмитрий песков отметил, что любые ограничения вредят процессу восстановления отношений.

На фоне сообщений о возможных санкциях цены на нефть краткосрочно выросли. Фьючерсы на Brent поднимались на 70 центов за баррель до уровня $60,33, после чего снизились.

Санкции и переговоры о мире

Санкции, введенные против россии с 2022 года, не привели к изменению позиции путина. В то же время ограничения в отношении нефтяных компаний и торговли способствовали падению цен на нефть до самых низких уровней с начала полномасштабной войны, что усилило давление на российскую экономику.

Обсуждение новых санкций проходит на фоне переговоров между США и Украиной относительно потенциального мирного соглашения.

Текущая ситуация на рынке нефти

Несмотря на санкции, рынок нефти движется к профициту, который, как ожидается, будет расти в 2026 году. С начала года цены на Brent снизились на 20%, и на этой неделе опустились до минимума с февраля 2021 года.

США уже ввели санкции против 4 крупнейших российских нефтедобывающих компаний и вместе со странами G7 ограничили деятельность сотен танкеров, задействованных в перевозке российской нефти.

