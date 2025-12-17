Цены на нефть отреагировали на блокаду Венесуэлы
Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную» блокаду всех входящих и выходящих из Венесуэлы подсанкционных танкеров.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на Brent поднимались на 79 центов, или 1,3%, до $59,71 за баррель, а американская нефть WTI росла на 77 центов, или 1,4%, до $56,04 за баррель.
В предыдущую сессию цены на нефть закрылись вблизи пятилетних минимумов на фоне прогресса в мирных переговорах между россией и Украиной: ожидается, что возможное соглашение может привести к ослаблению западных санкций против Москвы и увеличению предложения российской нефти, в то время как глобальный спрос остается слабым.
Во вторник Трамп приказал заблокировать все входящие и выходящие из Венесуэлы подсанкционные нефтяные танкеры, добавив, что теперь рассматривает руководство страны как иностранную террористическую организацию.
По оценке одного из американских нефтяных трейдеров, этот шаг может повлиять на 0,4−0,5 млн баррелей нефти в сутки и прибавить к цене $1−2 за баррель.
Впрочем, трейдеры в Азии отметили, что важным фактором роста в среду стало и возобновление покупок фьючерсов после того, как накануне цены опустились ниже 60 долларов за баррель.
«Сегодня цена движется эмоционально на фоне венесуэльских новостей, но в целом объемы экспорта Венесуэлы достаточно невелики в глобальном балансе. Пока все смотрят переговоры между россией и Украиной, рынок все еще остается под риском падения», — сказал один из трейдеров.
Другой трейдер добавил, что подъем вряд ли будет долгим: «Для некоторых это может быть хорошая возможность нарастить короткие позиции».
Свежие заявления Трампа прозвучали спустя неделю после того, как США захватили подсанкционный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
