Цены на нефть отреагировали на блокаду Венесуэлы

Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную» блокаду всех входящих и выходящих из Венесуэлы подсанкционных танкеров.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на Brent поднимались на 79 центов, или 1,3%, до $59,71 за баррель, а американская нефть WTI росла на 77 центов, или 1,4%, до $56,04 за баррель.

В предыдущую сессию цены на нефть закрылись вблизи пятилетних минимумов на фоне прогресса в мирных переговорах между россией и Украиной: ожидается, что возможное соглашение может привести к ослаблению западных санкций против Москвы и увеличению предложения российской нефти, в то время как глобальный спрос остается слабым.

Во вторник Трамп приказал заблокировать все входящие и выходящие из Венесуэлы подсанкционные нефтяные танкеры, добавив, что теперь рассматривает руководство страны как иностранную террористическую организацию.

По оценке одного из американских нефтяных трейдеров, этот шаг может повлиять на 0,4−0,5 млн баррелей нефти в сутки и прибавить к цене $1−2 за баррель.

Впрочем, трейдеры в Азии отметили, что важным фактором роста в среду стало и возобновление покупок фьючерсов после того, как накануне цены опустились ниже 60 долларов за баррель.

«Сегодня цена движется эмоционально на фоне венесуэльских новостей, но в целом объемы экспорта Венесуэлы достаточно невелики в глобальном балансе. Пока все смотрят переговоры между россией и Украиной, рынок все еще остается под риском падения», — сказал один из трейдеров.

Другой трейдер добавил, что подъем вряд ли будет долгим: «Для некоторых это может быть хорошая возможность нарастить короткие позиции».

Свежие заявления Трампа прозвучали спустя неделю после того, как США захватили подсанкционный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

