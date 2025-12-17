0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие регионы окажутся в худшей ситуации зимой: электроснабжение может сократиться до 2−4 часов

Энергетика
54
Какие регионы окажутся в худшей ситуации зимой: электроснабжение может сократиться до 2−4 часов
Какие регионы окажутся в худшей ситуации зимой: электроснабжение может сократиться до 2−4 часов
Полного блэкаута в Украине зимой не будет, но в ряде регионов электроснабжение может сократиться до двух-четырех часов в сутки.
Об этом изданию «Телеграф» рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.
«Сверхкритическая ситуация будет в Черниговской области, где враг повредил все подстанции, и Сумской области. Наихудшая ситуация (среди крупных городов, — УНИАН) ожидается в Херсоне, Чернигове и Киеве», — говорит Игнатьев.
Более жесткие графики для отдельных регионов специалист объясняет наличием или отсутствием собственной генерации электроэнергии. Жители областей, где присутствует собственная генерация, будут получать больше часов света в сутки.
Отдельно эксперт отмечает, что прифронтовой Харьков не должен отключаться из-за особого статуса города.
Разница в графиках для разных регионов также объясняется повреждениями распределительных станций.
«Укрэнерго» пытается более или менее сбалансировать ситуацию, но не всегда сгенерированную электроэнергию можно распределить между областями из-за повреждений подстанций. Даже если достаточная генерация в одном регионе, ее не всегда удается передать другому из-за уничтоженной инфраструктуры", — отмечает Игнатьев.
Жесткие отключения могут ввести, когда отметка на термометре достигнет 10 °C мороза.
Читайте также
«При температурах -10°C и ниже потребление электроэнергии увеличивается на 20% из-за электроотопления и обогрева помещений. Это приведет к перегрузке подстанций, которые находятся в стадии аварийных ремонтов, как это было зимой 2023−24 в Одессе», — отметил эксперт.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сказала, что длительность отключений света для бытовых потребителей и бизнеса сократится. Правительство уменьшило список компаний, которым запрещено выключать электроэнергию в условиях дефицита.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems