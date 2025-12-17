Какие регионы окажутся в худшей ситуации зимой: электроснабжение может сократиться до 2−4 часов Сегодня 21:00 — Энергетика

Какие регионы окажутся в худшей ситуации зимой: электроснабжение может сократиться до 2−4 часов

Полного блэкаута в Украине зимой не будет, но в ряде регионов электроснабжение может сократиться до двух-четырех часов в сутки.

Об этом изданию « Телеграф » рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

«Сверхкритическая ситуация будет в Черниговской области, где враг повредил все подстанции, и Сумской области. Наихудшая ситуация (среди крупных городов, — УНИАН) ожидается в Херсоне, Чернигове и Киеве», — говорит Игнатьев.

Более жесткие графики для отдельных регионов специалист объясняет наличием или отсутствием собственной генерации электроэнергии. Жители областей, где присутствует собственная генерация, будут получать больше часов света в сутки.

Отдельно эксперт отмечает, что прифронтовой Харьков не должен отключаться из-за особого статуса города.

Разница в графиках для разных регионов также объясняется повреждениями распределительных станций.

«Укрэнерго» пытается более или менее сбалансировать ситуацию, но не всегда сгенерированную электроэнергию можно распределить между областями из-за повреждений подстанций. Даже если достаточная генерация в одном регионе, ее не всегда удается передать другому из-за уничтоженной инфраструктуры", — отмечает Игнатьев.

Жесткие отключения могут ввести, когда отметка на термометре достигнет 10 °C мороза.

Читайте также Длительность отключений света сократится — что говорят в правительстве

«При температурах -10°C и ниже потребление электроэнергии увеличивается на 20% из-за электроотопления и обогрева помещений. Это приведет к перегрузке подстанций, которые находятся в стадии аварийных ремонтов, как это было зимой 2023−24 в Одессе», — отметил эксперт.

длительность отключений света для бытовых потребителей и бизнеса сократится. Правительство уменьшило список компаний, которым запрещено выключать электроэнергию в условиях дефицита. Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сказала , чтоотключений света для бытовых потребителей и бизнеса сократится. Правительство уменьшило список компаний, которым запрещено выключать электроэнергию в условиях дефицита.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.