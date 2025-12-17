0 800 307 555
Тривалість відключень світла скоротиться — що кажуть в уряді

Тривалість відключень світла для побутових споживачів та бізнесу скоротиться. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
Уряд зменшив перелік компаній, яким заборонено вимикати електроенергію в умовах дефіциту.
За результатами перегляду виявилася можливість вивільнити не менше 800 МВт електричної потужності.

Як вплине

Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості. Зі списку відбирали дві категорії:
  • споживачі потужністю менше 100 кВт, та об’єкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.
Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживача супутнього навантаження, які не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком.
Вона нагадала, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що в українській енергосистемі немає жодної електростанції, яка не постраждала від російських атак. Про це він повідомив під час пресконференції на Німецько-українському економічному форумі. «Багато місяців основною мішенню російських ударів дронів передусім і ракет є наша енергетика», — наголосив президент.
Раніше Зеленський заявляв, що з 2 млрд доларів, необхідних для імпорту газу в опалювальний сезон, наразі бракує 750 млн доларів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
