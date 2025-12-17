Тривалість відключень світла скоротиться — що кажуть в уряді Сьогодні 11:00 — Енергетика

Тривалість відключень світла скоротиться — що кажуть в уряді

Тривалість відключень світла для побутових споживачів та бізнесу скоротиться. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Уряд зменшив перелік компаній, яким заборонено вимикати електроенергію в умовах дефіциту.

За результатами перегляду виявилася можливість вивільнити не менше 800 МВт електричної потужності.

Як вплине

Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості. Зі списку відбирали дві категорії:

споживачі потужністю менше 100 кВт, та об’єкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживача супутнього навантаження, які не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком.

Вона нагадала, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

