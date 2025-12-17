0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни

Енергетика
48
Ціни на російську сиру нафту впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни в Україні.
Про це пише агентство Bloomberg.
У середньому російські нафтові експортери отримують трохи понад $40 за барель вантажів, що відвантажуються з портів Балтійського і Чорного морів та зі східного порту «Козьміно», свідчать дані Argus Media. Це на 28% менше, ніж три місяці тому. Останні обмеження, спрямовані проти нафтових гігантів «Роснафта» та «Лукойл», збільшили знижку ще суттєвіше.
Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни
Зростаючий тиск Заходу на торгівлю російською нафтою дедалі більше ускладнює її продаж і доставку, при цьому заходи також націлені на нафтопереробні заводи у країнах — ключових покупцях, зокрема в Індії. Крім того, світові еталонні ціни на нафту знижуються: 16 грудня вони вперше з травня опустилися нижче $60 за барель.
Доходи, які росія отримує від продажу нафти, є критично важливими для фінансування війни — разом з прибутками від газу вони забезпечують близько чверті державного бюджету країни. Зменшення надходжень тисне на фінанси нафтокомпаній та скорочує обсяг податків, що надходять до кремлівської скарбниці.
Індійські чиновники заявили, що цього місяця очікують імпорт з росії на рівні близько 800 тисяч барелів на добу. Це значно менше, ніж у листопаді, хоча це все ще суттєвий обсяг. Один з китайських нафтопереробників нещодавно придбав партію сирої нафти з російських східних портів із найбільшим дисконтом цього року. Саме ці дві азійські країни є основними покупцями російської нафти.
За матеріалами:
theБабель
НафтаЕкспорт нафти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems