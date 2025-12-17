Европарламент одобрил отказ от российского газа до 2027 года
Европейский парламент в среду, 17 декабря, одобрил план Европейского Союза по поэтапному прекращению импорта российского газа до конца 2027 года. Это решение стало предпоследним юридическим шагом перед вступлением запрета в силу.
Об этом пишет Reuters.
Ранее в этом месяце ЕС согласовал законодательство, направленное на разрыв энергетических связей с россией, которая до начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году была крупнейшим поставщиком газа для Европы.
Читайте также
Во время голосования 500 депутатов поддержали документ, 120 выступили против, еще 32 воздержались. Для окончательного принятия закон требует формального одобрения министрами стран ЕС, которое ожидается в начале 2026 года. Европейские чиновники прогнозируют, что государства-члены утвердят документ без изменений.
Законопроект предусматривает принятие усиленным большинством, позволяющим обойти сопротивление Венгрии и Словакии, выступающих за сохранение тесных энергетических отношений с москвой.
Сроки и график отказа
В соответствии с согласованными положениями, Европейский Союз прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года. Поставки трубопроводного газа планируют остановить до конца сентября 2027 года.
Европейская комиссия также сообщила о намерении в начале 2026 года предложить отдельное законодательство по поэтапному отказу от импорта российской нефти.
Справка Finance.ua:
- по состоянию на октябрь россия обеспечивала 12% импорта газа в ЕС;
- до полномасштабного вторжения этот показатель составил 45%;
- среди стран, которые продолжают получать российский газ, остаются Венгрия, Франция и Бельгия.
Поделиться новостью
Также по теме
Европарламент одобрил отказ от российского газа до 2027 года
США готовят новые санкции против нефтяного сектора россии — Bloomberg
Длительность отключений света сократится — что говорят в правительстве
Цены на нефть отреагировали на блокаду Венесуэлы
Цены на российскую нефть упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны
Зеленский: в Украине нет ни одной живой электростанции