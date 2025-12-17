0 800 307 555
ру
Цены на российскую нефть упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны

Цены на российскую сырую нефть упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
В среднем российские нефтяные экспортеры получают чуть больше $40 за баррель грузов, отгружаемых из портов Балтийского и Черного морей и из восточного порта «Козьмино», свидетельствуют данные Argus Media. Это на 28% меньше, чем три месяца назад. Последние ограничения, направленные против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», увеличили скидку еще более существенно.
Растущее давление Запада на торговлю российской нефтью все больше усложняет ее продажу и доставку, при этом меры нацелены на нефтеперерабатывающие заводы в странах — ключевых покупателях, в частности в Индии. Кроме того, мировые эталонные цены на нефть снижаются: 16 декабря они впервые с мая опустились ниже $60 долларов за баррель.
Доходы, которые россия получает от продажи нефти, критически важны для финансирования войны — вместе с доходами от газа они обеспечивают около четверти государственного бюджета страны. Уменьшение поступлений оказывает давление на финансы нефтекомпаний и сокращает объем налогов, поступающих в кремлевскую казну.
Индийские чиновники заявили, что в этом месяце ожидают импорт из россии на уровне около 800 тысяч баррелей в сутки. Это гораздо меньше, чем в ноябре, хотя это все еще существенный объем. Один из китайских нефтепереработчиков недавно приобрел партию сырой нефти из российских восточных портов с самым большим дисконтом в этом году. Именно эти две азиатские страны являются основными покупателями российской нефти.
По материалам:
theБабель
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
