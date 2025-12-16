Зеленский: в Украине нет ни одной живой электростанции Сегодня 10:33 — Энергетика

Президент Владимир Зеленский заявил, что в украинской энергосистеме нет ни одной электростанции, не пострадавшей от российских атак.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции на Немецко-украинском экономическом форуме.

«Многие месяцы основной мишенью российских ударов дронов прежде всего и ракет является наша энергетика», — подчеркнул президент.

Состояние энергосистемы после атак

По словам президента, фактически сейчас в Украине нет ни одной живой электростанции, которая не пострадала бы от российских ударов.

«Но мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь, как можем. Это сложный, очень сложный процесс», — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такому террористическому давлению, которое оказывает ежедневно россия, действительно трудно противостоять, однако Украина пытается возобновлять работу энергосистемы максимально быстро после каждой атаки.

Напомним, ранее Зеленский заявлял , что из 2 млрд долларов, необходимых для импорта газа в отопительный сезон, в настоящее время не хватает 750 млн долларов.

Худшим сценарием работы энергосистемы в условиях обстрелов россии является блэкаут, который энергетики уже проходили осенью 2022 года, но сейчас НЭК «Укрэнерго» и генерация гораздо больше готовы к такому развитию событий, отмечал ранее председатель правления компании Виталий Зайченко.

