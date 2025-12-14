0 800 307 555
Когда Украина импортировала больше всего электроэнергии с 2022 года (инфографика)

Энергетика
Украина в прошлом месяце увеличила импорт электроэнергии — почти до 415 тыс. МВт-ч. Увеличение объема произошло на фоне очередной волны атак на энергетическую инфраструктуру. рф пытается одновременно бить по объектам генерации и электросетям. Однако показатель ноября 2025 года не является рекордным. Почти вдвое больше импортировали электроэнергии в Украину в июне-июле прошлого года, тогда тоже были стабилизационные отключения электроэнергии.
«Слово и дело» рассказывает, когда во время большой войны Украина импортировала больше всего электроэнергии из соседних европейских стран.
Согласно данным НКРЭКУ и Energy Map, в ноябре текущего года, по сравнению с октябрем, Украина увеличила импорт электроэнергии на 17,2% - до 414,7 тыс. МВт-ч. В октябре этот показатель был на уровне 353,9 тыс. МВт-ч.
В общей сложности два последних месяца осени стали лидерами в течение этого года по объему импорта.
Наибольшую долю продолжает занимать Венгрия, за ней следует Словакия и Молдова, в то же время несколько сократился импорт из Польши. Наименьшие объемы импорта были в сентябре и январе.
В прошлом году Украина импортировала рекордные с начала войны объемы импорта электроэнергии в июле — 842,8 тыс. МВт-ч и июне — 858,4 тыс. МВт-ч. Также значительные объемы были закуплены в декабре — 433,3 тыс. МВт-ч, сентябре — 437,9 тыс. МВт-ч, мае — 448,2 тыс. МВт-ч и августе 472,8 тыс. МВт-ч.
В 2023 году Украине почти удавалось обходиться собственной генерацией, поэтому в целом в течение года объемы импорта были ниже, чем в 2024 и 2025 годах. Так, на второй год российского вторжения Украина больше всего импортировала электроэнергии только в начале зимы, в декабре — 233 тыс. МВт-ч.
Второй по объему импорта был февраль — 141,8 тыс. МВт-ч, а за ним август — 115,6 тыс. МВт-ч. Во все остальные месяцы объем купленной электроэнергии не превышал 100 тыс. МВт-ч, а в марте и апреле даже был ниже 10 тыс. МВт-ч.
В первый год российского вторжения импорт электроэнергии был минимальным и с марта по август даже отсутствовал полностью. Тогда Россия еще не начала массированные целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру Украины.
В сентябре и ноябре Украина импортировала менее 1 тыс. МВт-ч. В октябре — 1,5 тыс. МВт-ч, и больше всего за 2022 год было импортировано в декабре — 3,1 тыс. МВт-ч.
Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщал, что в декабре 2025 года максимальный объем поставок электроэнергии из Европейского Союза в Украину вырастет с 2100 до 2300 мегаватт. А на днях Зайченко прогнозировал, что для улучшения ситуации со светом теперь потребуются недели.
При этом Украина сейчас не экспортирует электроэнергию в другие европейские страны. Все электричество, произведенное украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ используется исключительно для обеспечения внутренних потребностей.
По материалам:
Слово і Діло
