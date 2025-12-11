Украина уже привлекла €1,3 миллиарда для экстренных закупок газа — Минэнерго Сегодня 07:02 — Казна и Политика

Фото: mev.gov.ua

Украина уже привлекла 1,3 млрд евро международной помощи для экстренных закупок газа зимой.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник провел встречу с советницей-посланницей посольства Королевства Норвегии в Украине Кристин Энстад.

В ходе встречи стороны обсудили текущие потребности энергетического сектора Украины с учетом постоянных массированных обстрелов россией энергетической инфраструктуры и возможности масштабирования помощи от норвежских коллег в вопросах закупки газа, поставки оборудования для восстановления газовой инфраструктуры и систем генерации и распределения электроэнергии.

Относительно дополнительных объемов газа для экстренных зимних закупок Украине уже удалось привлечь почти 1,3 млрд евро международной помощи, из которых 127 млн ​​евро предоставила Норвегия.

Взнос Королевства в Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 77 млн евро. За эти средства реализуется ряд проектов распределенной генерации на местах, а также закуплено необходимое газоперекачивающее оборудование.

«Для Украины постоянная поддержка международных партнеров критически важна для сохранения устойчивости на протяжении всего отопительного сезона. Сотрудничество с Норвегией сейчас осуществляется в нескольких направлениях, и Украина заинтересована в их усилении — в частности, это закупка дополнительных объемов природного газа, поставка энергетического оборудования для быстрого восстановления и формирование стратегических резервов, а также строительство объектов распределенной генерации», — заявил Колесник.

