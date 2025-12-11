0 800 307 555
ру
Украина уже привлекла €1,3 миллиарда для экстренных закупок газа — Минэнерго

Казна и Политика
4
Украина уже привлекла 1,3 млрд евро международной помощи для экстренных закупок газа зимой.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Отмечается, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник провел встречу с советницей-посланницей посольства Королевства Норвегии в Украине Кристин Энстад.
В ходе встречи стороны обсудили текущие потребности энергетического сектора Украины с учетом постоянных массированных обстрелов россией энергетической инфраструктуры и возможности масштабирования помощи от норвежских коллег в вопросах закупки газа, поставки оборудования для восстановления газовой инфраструктуры и систем генерации и распределения электроэнергии.
Относительно дополнительных объемов газа для экстренных зимних закупок Украине уже удалось привлечь почти 1,3 млрд евро международной помощи, из которых 127 млн ​​евро предоставила Норвегия.
Взнос Королевства в Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 77 млн евро. За эти средства реализуется ряд проектов распределенной генерации на местах, а также закуплено необходимое газоперекачивающее оборудование.
«Для Украины постоянная поддержка международных партнеров критически важна для сохранения устойчивости на протяжении всего отопительного сезона. Сотрудничество с Норвегией сейчас осуществляется в нескольких направлениях, и Украина заинтересована в их усилении — в частности, это закупка дополнительных объемов природного газа, поставка энергетического оборудования для быстрого восстановления и формирование стратегических резервов, а также строительство объектов распределенной генерации», — заявил Колесник.
Энергетика
