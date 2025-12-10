0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин разместил ОВГЗ на ₴13,9 миллиарда

Казна и Политика
26
Минфин разместил ОВГЗ на ₴13,9 миллиарда
Минфин разместил ОВГЗ на ₴13,9 миллиарда
Министерство финансов Украины 9 декабря 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,9 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.
«13,9 млрд грн в эквиваленте сегодня привлечено в государственный бюджет при размещении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах», — говорится в сообщении.
По информации министерства, самый большой объем инвестиций поступил от размещения долларовых ОВГЗ сроком на 1,5 года со средневзвешенной доходностью 3,98% годовых. Инвесторы приобрели эти бумаги на 152 млн дол. США.
Размещение еврооблигаций сроком на 1,4 года со средневзвешенной доходностью в 3,24% обеспечило 14 млн евро поступлений.
Гривневые ОВГЗ обеспечили 6,8 млрд грн поступлений. Спрос распределился следующим образом: 2,8 млрд грн — бумаги на 1,1 года под 16,35%; 281 млн грн — на 1,7 года под 17,10%; 1,6 млрд грн — на 2,5 года под 17,50%; 2 млрд грн — на 3,1 года под 17,80%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems