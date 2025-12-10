Минфин разместил ОВГЗ на ₴13,9 миллиарда Сегодня 13:12 — Казна и Политика

Минфин разместил ОВГЗ на ₴13,9 миллиарда

Министерство финансов Украины 9 декабря 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,9 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке

«13,9 млрд грн в эквиваленте сегодня привлечено в государственный бюджет при размещении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах», — говорится в сообщении.

По информации министерства, самый большой объем инвестиций поступил от размещения долларовых ОВГЗ сроком на 1,5 года со средневзвешенной доходностью 3,98% годовых. Инвесторы приобрели эти бумаги на 152 млн дол. США.

Размещение еврооблигаций сроком на 1,4 года со средневзвешенной доходностью в 3,24% обеспечило 14 млн евро поступлений.

Гривневые ОВГЗ обеспечили 6,8 млрд грн поступлений. Спрос распределился следующим образом: 2,8 млрд грн — бумаги на 1,1 года под 16,35%; 281 млн грн — на 1,7 года под 17,10%; 1,6 млрд грн — на 2,5 года под 17,50%; 2 млрд грн — на 3,1 года под 17,80%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.