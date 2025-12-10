ГБР установило более 13 млрд грн ущерба государству, возвращено — почти три миллиарда
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по противодействию преступлениям, наносящим ущерб государственному бюджету, экономической безопасности и обороноспособности страны.
В течение января — ноября 2025 года работники ГБР задокументировали правонарушения, из-за которых государство понесло убытки более чем на 13 млрд 83 млн грн.
Кроме того, установленная сумма неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты уголовных производств, превысила 44,7 млн грн.
В целях возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 4 млрд 537 млн грн.
