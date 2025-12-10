0 800 307 555
Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд

В начале декабря Украина предложила владельцам ВВП-варрантов на номинальную сумму $2,591 млрд обменять их с коэффициентом 1,34 на новые амортизированные еврооблигации Украины С с погашением в 2030—2032 годах и выплатить за такой обмен денежное вознаграждение до 7%. В последующие дни спецкомитет владельцев ВВП-варрантов поддержал это предложение, согласившись на условие о восстановлении убытков.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение.
«Украина и члены Специального комитета достигли согласия относительно условий Предложения (об обмене) и условий Новых ценных бумаг, а Специальный комитет подтвердил свою поддержку условий измененного и пересмотренного Предложения», — говорится в биржевом сообщении.

«Суммы восстановления убытков» и условия оплаты

Изменения также обсуждались с владельцами ВВП-варрантов вне Спецкомитета.
В обновленном предложении указано, что новые ценные бумаги будут иметь положение о «Сумме восстановления убытков», которое предусматривает немедленную уплату в заявленной сумме восстановления в случае наступления отдельных условий. Среди таких условий указаны, в частности: неуплата основной суммы или процентов по еврооблигациям С, мораторий по ним или включение их в периметр реструктуризации других еврооблигаций.
В целях поддержки конструктивных долгосрочных отношений с держателями еврооблигаций класса A и B, выпущенных 30 августа 2024 года во время реструктуризации, Украина обязалась провести опрос относительно соответствующего условия.
В связи с изменениями Украина продлила срок раннего предложения обмена, по которому владельцы ВВП-варрантов получат наибольшее денежное вознаграждение, с 12 декабря до 15 декабря, в то время как другие условия остались неизменными.

Базовые условия новых еврооблигаций С

По базовым условиям по 45% основной суммы новых еврооблигаций С будет погашено 1 февраля 2030 и 1 февраля 2031, а остальные 10% - 1 февраля 2032. Ставка по облигациям будет составлять 4% годовых до 1 февраля 2027, далее 5,5% погашение.

Справка Finance.ua:

  • в августе 2022 года Украина уже изменяла условия ВВП-варрантов: были отложены выплаты в 2023 году на 14 месяцев, ограничена возможная сумма выплат в 2025 году за 2023 год до 0,5% ВВП, продлен срок обращения до 2039 года и предоставлено право Украины выкупить их в 2024—2027 годах. Выплату, приходившуюся на 31 мая 2023 г., перенесли на 1 августа 2024 г. с начислением 7,75% годовых;
  • начальные условия ВВП-варрантов, выпущенных в рамках реструктуризации госдолга 2015 года, предусматривали выплаты в зависимости от прироста реального ВВП: за годовой прирост менее 3% - выплат нет; при приросте от 3% до 4% выплата составляет 15% превышения свыше 3%; при приросте свыше 4% прибавляется 40% превышения свыше 4%. С 2021 по 2025 год платежи были ограничены 1% ВВП.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
