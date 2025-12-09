Суд в Гааге арестовал актив «Газпрома» по иску ДТЭК Сегодня 15:40 — Фондовый рынок

Окружной суд Амстердама по требованию энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова арестовал активы подконтрольного «Газпрому» оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport.

Об этом пишет информагентство «Интерфакс».

По требованию ДТЭК Постоянная палата третейского суда в Гааге в ноябре 2023 года обязала рф выплатить ДТЭК компенсацию за крымские активы в размере 208 млн долларов.

рф обжаловала решение в государственном Апелляционном суде Гааги, рассмотрение дела продолжается.

В сообщении отмечается, что в июле этого года, по заявлению ДТЭК, Окружной суд Амстердама наложил охранный арест на активы South Stream Transport на счетах в ABN Amro Bank на обеспечение ее требований к рф относительно решения гаагского арбитража.

Как сообщалось ранее, Гаагский суд наложил арест на акции нидерландской газодобывающей компании Wintershall Noordzee, 50% которой принадлежит «Газпрому» по иску группы ДТЭК о компенсации ущерба в результате незаконной оккупации Крыма.

