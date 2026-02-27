iPhone и iPad получили одобрение НАТО: что это значит Сегодня 18:22 — Фондовый рынок

iPhone и iPad от Apple стали первыми (и единственными) потребительскими устройствами, получившими зеленый свет от альянса НАТО.

Что это значит

iPhone и iPad с iOS 26 и iPadOS 26 не требуют специального программного обеспечения или настроек для использования с секретной информацией до уровня NATO Restricted (ограниченный доступ НАТО).

НАТО — это Организация Североатлантического договора, межправительственный военный альянс 32 стран, включая США. Сейчас устройства Apple отвечают требованиям по обеспечению информационной безопасности, являющейся правительственной сертификацией, которой, по данным гиганта из Купертино, нет ни одного другого мобильного устройства.

Это основывается на предварительных разрешениях, полученных Apple от Германии на обработку секретных правительственных данных с помощью встроенных функций безопасности iOS/iPadOS. Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) также провело «исчерпывающие технические оценки, комплексные испытания и глубокий анализ безопасности», чтобы убедиться, что функции безопасности, встроенные в iPhone и iPad, отвечают требованиям стран НАТО.

Мнение эксперта

Представитель BSI Клаудия Платтнер сказала: Безопасная цифровая трансформация может быть успешной только в том случае, если информационная безопасность учитывается с самого начала разработки мобильных продуктов. На основе тщательного аудита BSI безопасности платформ iOS и iPadOS и устройств для использования в секретных информационных средах Германии мы рады подтвердить соответствие требованиям НАТО по обеспечению безопасности.

Утверждение внесло iOS 26 и iPadOS 26 в Каталог продуктов информационной безопасности НАТО, что делает их пригодными для обеспечения «безопасного доступа к данным почты, календаря и контактов с помощью приложений, созданных для iPhone и iPad».

iPhone от Apple считается одним из самых безопасных смартфонов на рынке, с мощным шифрованием, биометрической аутентификацией Face ID, работающей для платежей, Secure Enclave и Memory Integrity Enforcement.

Apple внедрила такие функции для пользователей, как защита от кражи устройства, что добавляет еще один уровень безопасности в случае потери или кражи iPhone, и режим блокировки, обеспечивающий защиту пользователей, ставших жертвами кибератаки. Недавно выпущенное обновление iOS 26.3 вводит новую функцию конфиденциальности, которая не позволяет операторам телекоммуникационных услуг узнать ваше точное местонахождение.

