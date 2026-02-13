Apple упростила перенос данных с iPhone на Android
Apple значительно упростила передачу данных с iPhone на Android с новым обновлением iOS.
В версии iOS 26.3 в приложении «Настройки» появилась функция «Передача на Android», позволяющая переносить приложения, Live Photos, сообщения, заметки, пароли, контакты и фотографии на смартфоны Android, включая Samsung Galaxy.
Обновление пока не поддерживает перенос данных о здоровье, соединенных Bluetooth-устройствах или защищенных элементах.
Как происходит процесс передачи данных
Процесс стал более простым: оба телефона размещаются рядом, сканируется QR-код, а затем вводятся учетные данные сеанса.
Раньше для переноса один из телефонов должен быть в режиме настройки, теперь это не обязательно.
Apple также работает над функцией отображения уведомлений iPhone на смарт-часах других производителей, что еще больше облегчит интеграцию между платформами.
