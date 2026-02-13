0 800 307 555
Заряжает два ноутбука одновременно: Sharge представила мощный повербанк (фото)

Каждый из портов USB-C Shargeek 300 поддерживает мощность до 140 Вт.
Компания Sharge разработала новый мощный повербанк Shargeek 300, который позиционируется как резервный источник питания на случай перебоев с электроэнергией. Устройство может одновременно заряжать несколько энергоемких гаджетов и может использоваться в качестве дополнительного источника света.
О новинке сообщило издание The Verge.

Емкость и скорость зарядки

Shargeek 300 оснащен аккумулятором емкостью 24 000 мАч. По данным производителя, полная зарядка устройства занимает около 75 минут при использовании адаптера мощностью 140 Вт.
Мощность и порты

Общая выходная мощность повербанка составляет 300 Вт. Она распределяется между следующими разъемами:
  • два порта USB-C;
  • один порт USB-A;
  • один порт постоянного тока (DC) бочкообразного типа.
Каждый порт USB-C поддерживает мощность до 140 Вт. Это позволяет одновременно заряжать два ноутбука с высоким энергопотреблением, в то время как через USB-A можно подключить еще одно устройство мощностью до 20 Вт.
Порт постоянного тока имеет регулируемую выходную мощность — от 25 Вт до 140 Вт.

Конструкция и дополнительные функции

Корпус устройства изготовлен из алюминиевого сплава. Металлическая оболочка помогает более эффективно рассеивать тепло во время работы на высокой мощности.
Открытая внутренняя часть корпуса подсвечивается RGB-светодиодами. Пользователь может менять цвет, яркость и режимы подсветки через встроенный экран.

Цена и старт продаж

Первые участники краудфандинговой кампании на Kickstarter могут оформить предварительный заказ за 149 долларов. В открытых продажах устройство ожидается в мае 2026 года по ориентировочной цене около 199 долларов.
