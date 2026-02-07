Realme представила свой первый смартфон-павербанк (фото) 07.02.2026, 00:04 — Технологии&Авто

Realme P4 Power – смартфон с батареей с емкостью в 10 000 миллиампер в час

Китайская компания Realme представила Realme P4 Power, свой первый смартфон с батареей с емкостью в 10 000 миллиампер в час.

Об этом сообщает GSM Arena.

Устройство с процессором Dimensity 7400 Ultra имеет 17,3-сантиметровый дисплей с частотой обновления экрана в 144 Гц и разрешением 1280×2800 пикселей.

Селфикамера имеет 16 мегапикселей, а на задней панели смартфона расположена основная камера на 50 мегапикселей и сверхширокоугольная камера (112°) на 8 мегапикселей.

Общая толщина корпуса смартфона составляет 9,08 мм, а вес — 219 г, что всего на 11 г больше, чем у Realme P4x, у которого аккумулятор с емкостью в 7000 мА*ч и толщина 8,4 мм.

Realme P4 Power оснащен кремниево-углеродным аккумулятором следующего поколения. Он обещает сохранить не менее 80% своей начальной емкости после восьми лет использования.

Устройство рассчитано на 1650 циклов зарядки.

На полном заряде смартфон позволяет смотреть видео на YouTube более 32 часов или записывать видео в 4K в течение 12 часов.

Отмечается, что аккумулятор Realme P4 Power настолько мощный, что даже при остатке заряда только 5% пользователь все еще может совершать голосовые звонки почти четыре часа или воспользоваться спутниковой навигацией более часа.

Среди прочего этот смартфон создан для работы в суровых условиях. Аккумулятор рассчитан на использование от -30°C до 56 °C. Он также прошел испытание на падение с высоты 1 метра.

Укрінформ По материалам:

