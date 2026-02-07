Realme представила свой первый смартфон-павербанк (фото)
Китайская компания Realme представила Realme P4 Power, свой первый смартфон с батареей с емкостью в 10 000 миллиампер в час.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство с процессором Dimensity 7400 Ultra имеет 17,3-сантиметровый дисплей с частотой обновления экрана в 144 Гц и разрешением 1280×2800 пикселей.
Селфикамера имеет 16 мегапикселей, а на задней панели смартфона расположена основная камера на 50 мегапикселей и сверхширокоугольная камера (112°) на 8 мегапикселей.
Общая толщина корпуса смартфона составляет 9,08 мм, а вес — 219 г, что всего на 11 г больше, чем у Realme P4x, у которого аккумулятор с емкостью в 7000 мА*ч и толщина 8,4 мм.
Realme P4 Power оснащен кремниево-углеродным аккумулятором следующего поколения. Он обещает сохранить не менее 80% своей начальной емкости после восьми лет использования.
Устройство рассчитано на 1650 циклов зарядки.
На полном заряде смартфон позволяет смотреть видео на YouTube более 32 часов или записывать видео в 4K в течение 12 часов.
Отмечается, что аккумулятор Realme P4 Power настолько мощный, что даже при остатке заряда только 5% пользователь все еще может совершать голосовые звонки почти четыре часа или воспользоваться спутниковой навигацией более часа.
Среди прочего этот смартфон создан для работы в суровых условиях. Аккумулятор рассчитан на использование от -30°C до 56 °C. Он также прошел испытание на падение с высоты 1 метра.
