Зачем в Украине открывается польский банк
Вчера Верховная Рада Украины приняла закон (законопроект № 0363) о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Польши о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.
Для чего это
«Ратификация соглашения создаст правовые основания для деятельности BGK и позволит банку предоставлять правительству Украины, государственным и частным учреждениям финансовую и техническую помощь по внедрению инвестиционных проектов, в частности Ukraine Facility «, — заявил заместитель министра экономики Украины Егор Перелыгин.
По его словам, такая помощь будет предоставляться в форме грантов, займов или других финансовых инструментов.
Проекты будут определяться в сотрудничестве между правительствами Украины, Польши и BGK.
Документ позволит BGK получить статус, подобный тому, каким пользуются институты и банки развития, работающие в Украине.
Теперь BGK сможет:
- создавать представительства в Украине;
- нанимать персонал с украинским, польским или другим гражданством;
- проводить переговоры, заключать контракты, предоставлять и получать гарантии, осуществлять любую другую деятельность.
Bank Gospodarstwa Krajowego
- Банк краевого хозяйства — это польский государственный банк со штаб-квартирой в Варшаве, единственный банк в Польше, принадлежащий правительству.
- Он основан еще в 1924 году для поддержки правительственных социально-экономических программ, а также программ местного самоуправления и регионального развития.
