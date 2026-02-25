Apple начнет выпускать Mac Mini в Техасе Сегодня 22:21 — Фондовый рынок

Apple Inc. перенесет часть производства компьютеров Mac Mini из Азии на территорию США, сказал главный операционный директор компании Сабих Хан в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, сборка начнется на заводе Foxconn недалеко от Хьюстона в штате Техас. Foxconn уже собирает серверы, которые используются для поддержки работы ИИ-технологий. На Mini приходится менее 5% мировой выручки от продаж компьютеров Mac, по данным Consumer Intelligence Research Partners.

В прошлом году Apple пообещала инвестировать $600 млрд за четыре года в возвращение производственных мощностей в Соединенные Штаты.

Акции Apple на предварительных торгах во вторник дорожают на 0,3%. С начала года капитализация компании снизилась на 2,1% до $3,91 трлн.

Ранее писали , что Apple готовит существенное обновление сервиса Podcasts. Известно, что через фирменное приложение можно смотреть и загружать видео.

По данным экспертов, обновление Apple Podcasts по функционалу приближает сервис к конкурентам Spotify, YouTube и Netflix.

«Двадцать лет назад Apple добавила подкасты к iTunes, а более десяти лет назад мы представили специальное приложение Podcasts», — заявил старший вице-президент Apple по вопросам сервисов Эдди Кью.

