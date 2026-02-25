Какие популярные Android-приложения больше не актуальны
Популярные Android-приложения, ранее считавшиеся обязательными для установки, сегодня стали совершенно ненужными.
Современные версии Android получили множество встроенных функций, поэтому отдельные приложения только перегружают систему, тратят заряд батареи и показывают рекламу.
Об этом пишет MakeUseOf, которое назвало четыре типа приложений, от которых в 2026 году можно смело отказаться.
Редактирование фотографий
Еще недавно сторонние фоторедакторы считались обязательными для Android-устройств: встроенные инструменты в галерее позволяли только обрезать снимок, вернуть его или наложить простой фильтр.
Теперь все иначе. В Google Photos доступен полноценный набор функций: настройка цвета и освещения, размытие фона, добавление текста и другие инструменты. К тому же есть возможности ИИ — удаление лишних объектов, корректировка композиции и даже замена фона.
Видеоплееры
Ранее пользователи часто устанавливали отдельные видеоплееры, чтобы воспроизводить редкие форматы или получить расширенные настройки. Но сейчас большинство смартфонов без проблем воспроизводят популярные форматы из коробки, а встроенные решения работают стабильно и без лишней рекламы.
QR-сканеры
Когда-то они действительно были необходимы: стандартная камера Android не умела распознавать QR-коды. Сегодня практически все современные смартфоны автоматически определяют код прямо в приложении камеры, без загрузки постороннего софта.
Ускорители и «оптимизаторы»
Эти приложения обещают освободить оперативную память, продлить время работы батареи и «разгонять» смартфон. На практике современные версии ОС Android самостоятельно управляют ресурсами — система автоматически закрывает фоновые процессы и распределяет нагрузку.
Выводы
Чем меньше лишних приложений установлено на смартфоне, тем выше безопасность и производительность. В 2026 году многие функции, ради которых раньше приходилось искать программы в Play Market, уже давно стали частью самой системы.
