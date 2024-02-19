Какие телефоны в 2023 году покупали чаще всего: рейтинг (инфографика) — Finance.ua

Какие телефоны в 2023 году покупали чаще всего: рейтинг (инфографика) Сегодня 04:40 — Технологии&Авто

Какие телефоны в 2023 году покупали чаще всего: рейтинг (инфографика)

В 2023 году рейтинг самых продаваемых телефонов в мире поделили между собой Apple и Samsung.

Об этом сообщают исследователи компании Canalys.

Специалисты подсчитали, что чаще всего в прошлом году пользователи покупали iPhone 14 Pro Max. Поставки этой модели составили 34 млн единиц к концу 2023 года. Первую ступеньку рейтинга также заняли смартфоны от компании Apple: iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 13.

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На шестом месте оказался телефон Samsung Galaxy A14 4G с результатом в 19 млн единиц, продемонстрировав непреходящую привлекательность доступных смартфонов. Восьмое и девятое достались еще двум бюджетным моделям южнокорейской компании. Это подчеркивает значение доступных устройств на глобальном рынке.

В отчете говорится, что в последние несколько лет мировой рынок смартфонов демонстрирует спад. Этот тренд во многом связан с расширением рынка б/у смартфонов. Вместо покупки нового среднебюджетного устройства большинство пользователей предпочитают старый флагман.

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Новый айфон от компании Apple, как обычно, покажут осенью. По слухам, в отличие от iPhone 15, в новом поколении изменится должно почти все, от размеров экрана до появления искусственного интеллекта. Ранее iPhone 16 с новым блоком камер показали в разных цветах.

А в январе состоялась долгожданная презентация новой флагманской серии Samsung Galaxy S24. Он оснащен инструментами искусственного интеллекта, основанными на технологии Gemini от Google. Также компания значительно улучшила экран, аккумулятор и память.

УНІАН По материалам:

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