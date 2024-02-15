В старых смартфонах Samsung скоро появится искусственный интеллект: список девайсов — Finance.ua

В старых смартфонах Samsung скоро появится искусственный интеллект: список девайсов Сегодня 01:33 — Фондовый рынок

Недавно Samsung представила свои первые смартфоны с искусственным интеллектом — Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. При этом производитель пообещал, что воспользоваться некоторыми ИИ-фишками смогут и владельцы более старых устройств.

Как теперь стало известно , это произойдет совсем скоро. Обновление One UI 6.1 для владельцев серии Galaxy S23 ожидается уже в следующем месяце. Также на обновления могут рассчитывать владельцы S23 fe, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, а также планшеты линейки Galaxy Tab S9.

Отмечается, что некоторые ИИ-функции останутся только на новых флагманах Samsung, поскольку в S24 используются самые актуальные процессоры: Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen, а функционал Galaxy AI сильно зависит от процессора. Но как минимум старые девайсы могут рассчитывать на:

голосовой переводчик, который активируется во время телефонных звонков и переводит вещание в режиме реального времени;

выделение объектов на фото в соцсети или видео и разумный поиск по ним в интернете;

сервис по автоматическому созданию заметок и редактированию фото;

улучшение приложений камеры и помощника камеры.

В 2024 году все большее количество брендов внедряют функции искусственного интеллекта в свои смартфоны. Они имеют целью продлить срок службы батареи, а также «прокачать» голосовых помощников, сделав их еще умнее. В данный момент ИИ-функции есть в самых топовых смартфонах Google, Samsung и OnePlus.

А пока Android-производители добавляют ИИ-фишки в свои девайсы, на iPhone они появятся только этой осенью с выходом iOS 18. При этом предполагается, что большая часть новых «фишек» будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

УНІАН По материалам:

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