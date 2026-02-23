0 800 307 555
Toyota внедрила гуманоидных роботов Digit

Канадское производственное подразделение компании Toyota стало использовать при создании внедорожников RAV4 человекоподобных роботов Digit.
Об этом сообщает TechCrunch.
В компании считают, что решение позволит улучшить условия труда сотрудников и повысить эффективность производственных мощностей.
Эти роботы созданы компанией Agility Robotics, основанной в 2015 году. Digit предназначен для работы в промышленных условиях без участия человека. На производстве Toyota они будут выгружать коробки с автозапчастями из автоматизированного складского погрузчика.
Agility также разрабатывает робота, который сможет работать рядом с людьми. Существующие роботы считаются недостаточно надежными для автономной работы рядом с человеком.
Роботов Digit также используют такие логистические компании, как GXO, Schaeffler и Amazon. Кроме того, производитель создал облачное программное обеспечение для управления парком роботов.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
