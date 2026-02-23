Как повысятся тарифы Киевстар с 1 марта
Об изменениях в тарифных планах Киевстар 6 февраля сообщили в MZU. Следующая волна повышения запланирована на 1 марта.
Изменения произойдут в архивных тарифных планах:
- Смачний;
- Киевстар Комфорт 2018;
- LOVE UA Базовый;
- LOVE UA Свобода/Свобода 2022;
- Безлим Соцсети;
- Без меж lite;
- Твій Улюблений.
Стоимость пакета услуг будет повышена на 50−90 грн. Соответственно, будет увеличено количество Гб для роуминга в пределах услуги Roam Like At Home.
Также с 1 марта увеличится стоимость отдельных услуг. На сайте Киевстар указано, что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях, по меньшей мере, за 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные сообщения об обновленных условиях.
