Как повысятся тарифы Киевстар с 1 марта

Об изменениях в тарифных планах Киевстар 6 февраля сообщили в MZU. Следующая волна повышения запланирована на 1 марта.

Изменения произойдут в архивных тарифных планах:

  • Смачний;
  • Киевстар Комфорт 2018;
  • LOVE UA Базовый;
  • LOVE UA Свобода/Свобода 2022;
  • Безлим Соцсети;
  • Без меж lite;
  • Твій Улюблений.
Стоимость пакета услуг будет повышена на 50−90 грн. Соответственно, будет увеличено количество Гб для роуминга в пределах услуги Roam Like At Home.
Также с 1 марта увеличится стоимость отдельных услуг. На сайте Киевстар указано, что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях, по меньшей мере, за 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные сообщения об обновленных условиях.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Payment systems