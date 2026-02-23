Как повысятся тарифы Киевстар с 1 марта Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Как повысятся тарифы Киевстар с 1 марта

Об изменениях в тарифных планах Киевстар 6 февраля сообщили в MZU. Следующая волна повышения запланирована на 1 марта.

Изменения произойдут в архивных тарифных планах:

Смачний;

Киевстар Комфорт 2018;

LOVE UA Базовый;

LOVE UA Свобода/Свобода 2022;

Безлим Соцсети;

Без меж lite;

Твій Улюблений.

Стоимость пакета услуг будет повышена на 50−90 грн. Соответственно, будет увеличено количество Гб для роуминга в пределах услуги Roam Like At Home.

Также с 1 марта увеличится стоимость отдельных услуг. На сайте Киевстар указано , что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях, по меньшей мере, за 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные сообщения об обновленных условиях.

