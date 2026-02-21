Uber выходит на 7 новых европейских рынков Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

Uber выходит на новые рынки Европы

Uber расширяет свой бизнес по доставке в семь новых европейских стран в этом году, поскольку технологические группы усиливают борьбу за многомиллиардный рынок доставки еды.

Об этом сообщает Financial Times.

В каких странах запустят сервис

Американская компания запустит услуги на рынках Австрии, Дании, Финляндии и Норвегии в течение 2026 года в рамках инициативы, которая, как она надеется, принесет дополнительный 1 млрд. долларов валового дохода в течение следующих трех лет.

Сьюзан Андерсон, глобальный руководитель службы доставки Uber, заявила FT, что пора «расшевелить ситуацию» в Европе.

В результате расширение Uber начнет конкурировать с финской компанией Wolt, которую в 2022 году приобрела американская гигантская служба доставки еды DoorDash на нескольких ее основных рынках.

Этот шаг, также предполагающий расширение деятельности в Чехии, Греции и Румынии, происходит на фоне волны консолидации на высококонкурентном европейском рынке доставки пищи.

В прошлом году Prosus — европейское инвестиционное подразделение южноафриканской группы Naspers — заключило соглашение на сумму 4,1 млрд евро о приватизации крупнейшей европейской группы по доставке еды Just Eat Takeaway.

В прошлом году DoorDash приобрел британскую компанию Deliveroo за 2,9 млрд. фунтов стерлингов.

Также недавно Uber объявил о планах приобрести бизнес по доставке еды своего конкурента Getir в Турции, что, по словам Андерсона, «дополнит» существующую деятельность Uber Trendyol Go в этой стране.

«Объединив эти две компании, мы сможем продолжать удовлетворять весь спрос ресторанов, к которому они привыкли, а также консолидировать и использовать наши глобальные технологии на этом рынке», — сказала она.

Экспансия в Европе происходит на фоне дальнейшего роста доли Uber на крупнейших рынках Европы, включая Британию, Германию, Францию ​​и Испанию.

Економічна Правда По материалам:

