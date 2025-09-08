0 800 307 555
Uber и Китайский Momenta будут тестировать полностью беспилотные автомобили в Германии

Технологии&Авто

В 2026 году Uber вместе с партнером Momenta начнет испытание полностью беспилотных автомобилей в Мюнхене. Машины четвертого уровня автономности могут передвигаться без водителей безопасности в пределах определенной территории. Если испытания пройдут успешно, то компании планируют расширить сервис на другие европейские города.
Momenta базируется в Шанхае, где уже работает собственный сервис роботакси. Ранее в этом году Uber разрешила добавить работы Momenta к своей платформе, но только в городах вне США и Китая. На начальном этапе запуска за рулем будут операторы безопасности, однако в дальнейшем планируется полный переход в беспилотный режим.
Компания получает финансирование от SAIC Motor, GM, Toyota, Mercedes-Benz и Bosch и поствляет программное обеспечение для систем помощи водителю нескольким автопроизводителям, среди которых Mercedes и BMW.
Несмотря на то, что Европа отстает от США и Китая в развитии роботакси, рынок начинает активизироваться. Кроме Uber и Momenta в 2026 году китайская компания Baidu и американская Lyft планируют запустить беспилотные такси в Великобритании и Германии. Volkswagen несколько лет тестирует автономные машины в Германии и объявила о запуске собственного сервиса роботакси в Лос-Анджелесе вместе с Uber в 2026 году.
Авто
