General Motors планирует сократить производство электромобилей

Технологии&Авто
General Motors объявила о планах снизить выпуск электрических моделей, несмотря на рекордные продажи в августе.
Об этом сообщает The Verge.
Речь идет о сокращении нескольких моделей:
  • Cadillac Lyriq,
  • Vistiq,
  • Chevy Bolt EV.
Причина — прогнозируемое резкое снижение спроса на электромобили после завершения действия федеральной налоговой льготы в размере 7 500 долларов США, действовавшей для покупателей новых электрокаров. Именно эта льгота стала ключевым фактором стимулирования продаж, ведь стоимость электромобилей до сих пор выше бензиновых аналогов.

Что известно о сокращении

  • Производство Lyriq и Vistiq на заводе в Спринг-Хилл (Теннесси) будет остановлено в декабре.
  • Дополнительно компания планирует приостановить производство на неделю в октябре и ноябре.
  • В первые пять месяцев 2026 года производство также замедлится, что приведет к временному сокращению одной рабочей смены.
  • Запуск второй смены на заводе около Канзас-Сити, где должны были производить Chevy Bolt EV, отложен на неопределенный срок.

Спрос растет, но рынок нестабильный

Несмотря на осторожные прогнозы, GM отмечают, что продажи электромобилей постепенно растут. Так, август стал рекордным месяцем по объемам продаж EV в компании. В то же время руководство признает: будущее рынка выглядит неуверенным.
«Мы почти наверняка увидим меньший рынок электромобилей в течение некоторого времени, и мы не будем перепроизводить», — заявил старший вице-президент GM и президент компании в Северной Америке Дункан Олдред.

Контекст

Еще в мае редактор отдела транспорта Andrew J. Hawkins отметил, что США значительно отстают от Китая и других развитых стран по уровню инвестиций в чистую энергетику. И сокращение производства электромобилей крупнейшим американским автопроизводителем может только усилить это отставание.
По материалам:
Finance.ua
Авто
