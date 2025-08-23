Электрокары проезжают меньше, чем заявляют производители — Finance.ua
Технологии&Авто
20
Для возможных покупателей электромобилей одна из основных характеристик — запас хода.
Однако исследование, проведенное Австралийской автомобильной ассоциацией (ААА), показало, что заявленные производителями цифры значительно отличаются от реальных.
Отмечается, что водители должны быть готовы к тому, что их электрокар проедет на 10−20% меньше, чем указывается в официальных спецификациях.

Причиной такой разницы является методика тестирования WLTP, на основе которой формируются официальные показатели.
Эти тесты проводятся в идеальных лабораторных условиях: при постоянной температуре 23 °C, без погрузки на автомобиль, с выключенными климатическими системами и на низкой средней скорости. Очевидно, эти условия далеки от реальной жизни.
В то время как в реальных условиях на запас хода влияет множество факторов:
  • температура: холодная погода особенно разрушительна для литий-ионных аккумуляторов. Исследования Норвегии показали, что при минусовых температурах запас хода может снижаться на 10−23%.
  • скорость: движение на высоких скоростях требует больше энергии, чем плавное вождение в городе.
  • трафик: частые остановки и движение в пробках также влияют на расход заряда.
  • использование дополнительных систем: кондиционер, обогрев салона и другие потребители энергии значительно уменьшают дальность поездки.
Исследование показало, что худший результат продемонстрировал электрокар BYD Atto 3, чей реальный запас хода оказался на 23% меньше официального.
В то же время лучшим в тестировании стал Smart #3, потерявший всего 5% от заявленного.
По материалам:
НВ
