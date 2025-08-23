Электрокары проезжают меньше, чем заявляют производители — Finance.ua

Электрокары проезжают меньше, чем заявляют производители 23.08.2025, 00:13 — Технологии&Авто

Электрокары проезжают меньше, чем заявляют производители

Для возможных покупателей электромобилей одна из основных характеристик — запас хода.

Однако исследование , проведенное Австралийской автомобильной ассоциацией (ААА), показало, что заявленные производителями цифры значительно отличаются от реальных.

Отмечается, что водители должны быть готовы к тому, что их электрокар проедет на 10−20% меньше, чем указывается в официальных спецификациях.

Дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua.

Причиной такой разницы является методика тестирования WLTP, на основе которой формируются официальные показатели.

Эти тесты проводятся в идеальных лабораторных условиях: при постоянной температуре 23 °C, без погрузки на автомобиль, с выключенными климатическими системами и на низкой средней скорости. Очевидно, эти условия далеки от реальной жизни.

В то время как в реальных условиях на запас хода влияет множество факторов:

температура: холодная погода особенно разрушительна для литий-ионных аккумуляторов. Исследования Норвегии показали, что при минусовых температурах запас хода может снижаться на 10−23%.

скорость: движение на высоких скоростях требует больше энергии, чем плавное вождение в городе.

трафик: частые остановки и движение в пробках также влияют на расход заряда.

использование дополнительных систем: кондиционер, обогрев салона и другие потребители энергии значительно уменьшают дальность поездки.

Исследование показало, что худший результат продемонстрировал электрокар BYD Atto 3, чей реальный запас хода оказался на 23% меньше официального.

В то же время лучшим в тестировании стал Smart #3, потерявший всего 5% от заявленного.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.