В Google Maps добавили ИИ Gemini для «разговорного» планирования маршрутов

Google интегрировала своего ИИ Gemini непосредственно в приложение Maps, чтобы чатбот помогал планировать маршруты в «разговорном» формате.

Директор по продуктам Google Maps Аманда Мур объяснила, что идея заключалась в том, чтобы дать пользователю «второго пилота» в рамках более глубокой интеграции ИИ с сервисами компании. Чатбот будет в свою очередь использовать данные с окружающих предприятий, отзывы и геолокацию. Все строится на основе реальных геоданных, поэтому случайных «галлюцинаций» ИИ быть не должно.

Gemini активируется прямо в интерфейсе Google Maps через голосовую команду Hey Google или нажав на его значок в правом верхнем углу. Искусственному интеллекту после обновления можно задать любой открытый вопрос. Например, посоветовать рестораны вдоль маршрута или предложить другой путь, чтобы заехать в выбранное место.

Заявлено, что чатбот изменит подход к голосовым подсказкам. Вместо знакомых фраз «через 300 метров поверните направо» Gemini ориентируется на знакомые визуальные ориентиры. То есть для примера он озвучит заправки, рестораны или броские постройки. Такая возможность реализована благодаря обработке миллиардов изображений Street View и базе более 250 млн мест в Google Maps.

К новым функциям прилагаются проактивные уведомления о трафике. Gemini отслеживает ваши привычные маршруты и может заранее предупредить об авариях, ремонте или перекрытии дорог, даже если вы не открывали Карты. Вместе с тем чатбот интегрировали в Google Lens . Достаточно будет навести камеру на здание или место, чтобы ИИ рассказал о нем, кто там работает и какие отзывы.

Еще Gemini способен добавлять события в Календарь, показывать электронные письма или новости во время движения. По словам другого менеджера Вешала Дутты, система объединяет «проверенную информацию из Интернета, данные из Карт и отзывы пользователей». Все они подаются в удобные краткие ответы.

Новые возможности Gemini в Google Maps уже начали постепенно разворачивать. Сначала они появятся на Android и iOS, а затем в системах авто со встроенным Google. Все функции будут бесплатными для зарегистрированных пользователей. Напомним, еще раньше компания тестировала черно-белый режим в Картах для экономии заряда.

