Стало известно, какого цвета будет iPhone 18 Pro (фото) 08.11.2025, 01:08

Стало известно, какого цвета будет iPhone 18 Pro (фото)

Модели iPhone 18 Pro, которые выйдут осенью 2026 года, вероятно, будут доступны в трех новых цветах: бургунде, кофейном и фиолетовом. Это продолжение тенденции Apple экспериментировать с более теплыми оттенками после появления «космического оранжевого» в iPhone 17 Pro.

Об этом сообщают инсайдеры, пишет MacRumors.

Кофейный цвет описывают как глубокий и землистый коричневый оттенок, который может заменить классический золотой дизайн прошлых моделей.

Бургунди — темный виноподобный тон, сочетающий красный и фиолетовый, тогда как фиолетовый iPhone возвращается после популярных версий iPhone 12 и 14.

Инсайдер также утверждает, что черного цвета на этот раз не будет — впервые Apple решила отказаться от классического темного оттенка для Pro-моделей.

