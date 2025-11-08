0 800 307 555
Стало известно, какого цвета будет iPhone 18 Pro (фото)

Технологии&Авто
373
Модели iPhone 18 Pro, которые выйдут осенью 2026 года, вероятно, будут доступны в трех новых цветах: бургунде, кофейном и фиолетовом. Это продолжение тенденции Apple экспериментировать с более теплыми оттенками после появления «космического оранжевого» в iPhone 17 Pro.
Об этом сообщают инсайдеры, пишет MacRumors.
Кофейный цвет описывают как глубокий и землистый коричневый оттенок, который может заменить классический золотой дизайн прошлых моделей.
Бургунди — темный виноподобный тон, сочетающий красный и фиолетовый, тогда как фиолетовый iPhone возвращается после популярных версий iPhone 12 и 14.
Инсайдер также утверждает, что черного цвета на этот раз не будет — впервые Apple решила отказаться от классического темного оттенка для Pro-моделей.
По материалам:
speka.media
