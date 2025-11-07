Hyundai представила обновленный Venue N Line Сегодня 05:37 — Технологии&Авто

Hyundai представила обновленный Venue N Line

Hyundai продолжает развивать свое спортивное подразделение N Line, распространяя его на все большее количество моделей. Очередным участником этой линейки стал компактный кроссовер Venue нового поколения, получивший более острый дизайн, обновленный салон и усовершенствованное оборудование.

Впервые версия Venue N Line появилась еще в 2022 году, основываясь на обновленной модели для индийского рынка. Теперь автомобиль возвращается с полностью переделанным внешним видом, что делает его более выразительным и приближенным к старшим моделям Hyundai, таким как Creta N.

Передняя часть нового Venue N Line отличается увеличенными воздухозаборниками, дневными ходовыми огнями в форме Twin Horn, затемненной решеткой радиатора и декоративными вставками в виде крыльев. Кроссовер стоит на 17-дюймовых легкосплавных дисках с красными тормозными суппортами, а красные акценты на кузове подчеркивают спортивный характер. Завершают образ двойные выхлопные трубы и выраженный задний спойлер.

Интерьер выполнен в черном цвете с красной прострочкой, спортивным рулем в стиле Ioniq 5 N и фирменными элементами N Line на сиденьях, рычажках коробки передач и педалях. Среди новых опций — подсветка цвета Sunrise Red, аудиосистема Bose с восемью динамиками, ароматизатор салона и мультимедийная система с двумя 12,3-дюймовыми экранами.

Под капотом без изменений — знакомый 1,0-литровый турбодвигатель на 120 л. и 172 Нм крутящего момента, работающий с шестиступенчатой ​​"механикой" или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Подвеска и рулевое управление, по всей вероятности, остались такими же, как у предшественника.

