Оплата за хранение номерных знаков: что нужно знать

Если владелец хочет продлить срок платного хранения номерных знаков, оплата должна производиться одним платежным документом за весь выбранный период.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Фиксированные сроки и стоимость

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 8 октября 2025 года № 1274 (действующее с 11 октября 2025 года), установлено три варианта продолжительности хранения буквенно-цифровых комбинаций номерных знаков:

10 дней — 108 грн;

1 месяц — 324 грн;

1 год — 3 153,60 грн.

В указанную стоимость включен НДС (20%), однако она не учитывает комиссию банка, которая может начисляться дополнительно.

Одна оплата за весь срок

При оплате устанавливается только один платежный документ на весь срок, который выбирает владелец.

К примеру, нельзя оформить два платежа «по полгода» вместо одного платежа за год.

Если такие платежи были внесены, они считаются ошибочными. В этом случае владельцу требуется:

Обратиться в региональный сервисный центр МВД с заявлением о возврате ошибочно уплаченных средств. Осуществить оплату повторно — в соответствии с действующими требованиями постановления Кабмина № 795.

Также в МВД обратили внимание водителей на то, что платежные документы, оплаченные 11 октября 2025 года и позже по старым тарифам или по старой процедуре не принимаются. В таких случаях необходимо повторно произвести оплату по обновленным правилам.

Также напоминаем, что хранить номерные знаки можно в сервисном центре МВД или дома в цифровом формате. Независимо от способа хранения оплату нужно производить вовремя, ведь номерные знаки подлежат уничтожению на 11-й день или на следующий день после окончания определенного срока хранения в 8:00.

