Как получить номерные знаки для электроавтомобилей и гибридов
Украинские водители все чаще выбирают электрокары и гибриды, поэтому вопрос их регистрации в сервисных центрах МВД приобретает все большую актуальность. Рассказываем, какие именно номера выдаются электрокарам, а какие — машинам с гибридным типом двигателя.
Какие номера выдаются на электромобили
Как говорится в разъяснении от ГСЦ МВД, транспортные средства, имеющие исключительно электрический двигатель, при государственной регистрации в сервисных центрах МВД получают «зеленые» номерные знаки.
Такие номера имеют соответствующую окраску: символы нанесены зеленым цветом, чтобы визуально отличать электротранспорт на дорогах.
К таким транспортным средствам относятся электромобили и другие транспортные средства без двигателя внутреннего сгорания, работающие исключительно на электричестве.
Что с гибридами?
Гибридные транспортные средства имеют двигатель, использующий несколько видов источника энергии, например, сочетают электродвигатель с бензиновым или дизельным двигателем внутреннего сгорания (ДВС). При регистрации таких автомобилей в сервисных центрах МВД владельцы получают обычные номерные знаки, такие же, как для автомобилей с традиционным типом двигателя.
«Это объясняется тем, что гибриды по своей конструкции не полностью электрические, ведь используют топливо и имеют ДВС, а следовательно, не подпадают под определение электротранспорта, для которого предусмотрены зеленые номера», — отмечают в ГСЦ МВД.
Поэтому «зеленые» номерные знаки выдаются исключительно транспортным средствам, работающим только от электродвигателя.
Регистрация таких транспортных средств производится по стандартной процедуре, доступной в сервисных центрах МВД.
Что важно знать
- При первой государственной регистрации электромобиля в сервисном центре МВД комплект «зеленых» номерных знаков выдается без необходимости подавать отдельное заявление.
- В случае потери или повреждения номерных знаков владелец может перерегистрировать авто и получить новый комплект в сервисном центре МВД удобной локации.
- Владельцы электромобилей могут воспользоваться услугой платного хранения номерного знака в случае перерегистрации авто или его продажи. В дальнейшем они могут быть закреплены только за автомобилем с электрическим типом двигателя.
Как пользоваться услугой?
Услуги регистрации транспортного средства можно получить в сервисном центре МВД, в котором осуществляются регистрационные действия. Для удобства граждан доступна «Е-запись» на сайте Главного сервисного центра МВД или через мобильное приложение.
Обращаем внимание, если перед регистрацией транспортного средства в сервисном центре МВД забронировали онлайн номерные знаки, необходимо обязательно проверить, соответствуют ли они типу двигателя вашего автомобиля.
Заметим, что получить номерные знаки можно исключительно при регистрации или перерегистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД.
