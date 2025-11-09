ТОП-10 самых популярных новых легковушек октября: бестселлеры месяца (инфографика)
В прошлом месяце украинцы чаще всего покупали кроссоверы — именно они полностью сформировали десятку самых популярных новых легковушек месяца.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Какие легковушки выбирают украинцы
Как отмечают аналитики, в октябре за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 38% украинского рынка новых легковушек.
Первую строчку занял электрический Volkswagen ID. Unyx — украинцы приобрели 441 автомобиль. С небольшим отрывом следует Renault Duster — 432 авто.
Примечательно, что в ТОП-10 новых легковушек октября попали сразу по две модели брендов BYD, Toyota и Volkswagen.
До этого Finance.ua отмечал, что в октябре украинцы купили 7,8 тыс. новых легковых автомобилей, что является самым высоким показателем за последние 13 месяцев. Это на треть больше по сравнению с октябрем прошлого года и на 14% больше, чем в сентябре 2025 года.
