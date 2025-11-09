Lenovo представила легкие умные очки с функцией живого перевода (фото)

0 800 307 555
Lenovo официально представила свои первые умные очки AI Glasses V1, ориентированные на повседневное использование и профессиональный контент.
Об этом сообщает Notebookcheck.

Характеристики очков от Lenovo

Очки весят всего 38 граммов, но при этом оснащены ярким дисплеем с пиковой яркостью до 2000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами.
По словам Lenovo, эргономичная конструкция уменьшает нагрузку на нос и уши, поэтому устройство удобно носить в течение всего дня.
Фото: Lenovo
Фото: Lenovo
Lenovo AI Glasses V1 получили два микрофона и два динамика, обеспечивающих четкий стереозвук и громкую связь.
Главной особенностью модели стал интеллектуальный ассистент Tianxi, поддерживающий голосовые команды, живой перевод в реальном времени и ответы на вопросы.
Функция перевода позволяет видеть текст и голосовой перевод непосредственно в поле зрения, превращая очки в визуального переводчика.
Еще одна инновация — режим телесуфлера, созданный для спикеров и создателей контента.
В сочетании с умным кольцом Lenovo пользователь может прокручивать текст или управлять слайдами, не отводя взгляда от аудитории.
Устройство имеет сенсорную панель управления, позволяющую легко принимать звонки, читать сообщения и контролировать содержимое экрана.
Кроме того, система ИИ-навигации обеспечивает визуальные и звуковые подсказки в реальном времени, пока только для смартфонов на базе Android. Очки поддерживают монокулярный и бинокулярный режимы отображения.
Автономность составляет до 10 часов в режиме перевода, 4 часа — в режиме телесуфлера и около 2,5 часов при максимальной яркости и громкости. Полная зарядка занимает примерно 40 минут, а подключение производится через Bluetooth 5.4.
Новинка поступит в продажу в Китае 9 ноября по цене 3999 юаней (около $562).
