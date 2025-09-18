Meta представила смарточки Ray-Ban Display с экраном и браслетом управления Сегодня 22:07 — Технологии&Авто

Meta представила смарточки Ray-Ban Display с экраном и браслетом управления

Meta анонсировала свои первые очки дополненной реальности (AR) со встроенным экраном — Ray-Ban Display. Они будут стоить $799 и появятся в продаже в ограниченном количестве магазинов США 30 сентября 2025 года. В начале 2026 года они также станут доступны в Канаде, Франции, Италии и Великобритании.

Ray-Ban Display оснащены камерой, динамиками и полупрозрачным дисплеем, отображающим сообщения, навигацию, видеовызовы и ответы от Meta AI. Управление осуществляется жестами с помощью входящего в комплект специального браслета Meta Neural Band. Очки также поддерживают воспроизведение музыки, просмотр фото, живые субтитры и перевод в реальном времени.

При анонсе устройства возникла техническая ошибка с приемом звонка, однако демонстрационное устройство выполнило ряд других действий: запустило Spotify, открыло фотографии и демонстрировало субтитры в реальном времени. Марк Цукерберг подчеркнул, что дисплей отличается высоким разрешением — 42 пикселя на градус поля зрения против 20 у гарнитуры Quest 3S.

Аккумулятор очков обеспечивает до 6 часов смешанного использования или 30 часов в режиме ожидания. Neural Band работает до 18 часов и имеет защиту от воды по IPX7. Ray-Ban Display доступны в двух цветах (черном и песочном) и двух размерах. Все модели имеют фотохромные линзы.

