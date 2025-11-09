0 800 307 555
ТОП-5 самых надежных кроссоверов (фото)

Кроссоверы предлагают водителям высокий уровень практичности и часто экономичнее внедорожников. Тем не менее, в настоящее время достаточно трудно определить, какие модели стоит покупать.
Эксперты рассказали GoBankingRates, какие кроссоверы способны прослужить не менее 15 лет без серьезных поломок. По их словам, это очень надежные модели.

5 самых надежных современных кроссоверов

Toyota RAV4

Toyota RAV4 остается бестселлером японского автопроизводителя уже более 30 лет. В этом заслуга не только демократичного ценника, но и высокой надежности кроссовера.
Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд рассказал журналистам, что многие автомобили Toyota рассчитаны на 15−20 лет службы. По его словам, кроссовер RAV4 не исключение.
«Даже гибридные модели не требуют сложного обслуживания, что объясняет их долговечность», — поделился эксперт.

Subaru Forester

Также Гельфанд посоветовал обратить внимание на Subaru Forester. Он отметил, что даже базовая модель предлагается с полным приводом, что выделяет этот кроссовер на фоне конкурентов.
«Если владельцы будут своевременно менять масло, обслуживать цепь ГРМ и выполнять другие плановые работы по техническому обслуживанию, Forester легко прослужит 15 лет и больше», — заверил механик.

Hyundai Tucson

Еще одним кроссовером, который рекомендует купить Гельфанд, стал Hyundai Tucson. Он заявил, что при должном уходе эта модель легко прослужит от 15 до 20 лет.
«10-летняя гарантия на силовую установку покрывает большую часть начального периода владения, а надежность двигателя помогает ему прослужить еще много лет после этого», — сказал эксперт.

Honda CR-V

Генеральный директор автомобильной исследовательской платформы FindByPlate.com Рут Калкинс-Шмидт в разговоре с журналистами заявила, что водителям следует обратить внимание на Honda CR-V. Она подчеркнула, что в восторге от этой модели.
«Он предлагает очень низкий расход горючего для своего класса, а такие функции безопасности, как мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль, входят в стандартную комплектацию», — рассказала эксперт.

Hyundai Ioniq 5

Калкинс-Шмидт также рекомендует купить электрокроссовер Hyundai Ioniq 5. По ее словам, это одна из лучших моделей в сегменте.
«Hyundai Ioniq 5 предлагает современные технологии, быструю зарядку и просторный интерьер, который не выглядит настолько футуристическим, что вызывает замешательство», — пояснила эксперт.
По материалам:
УНІАН
