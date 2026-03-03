Volkswagen Group установил исторический рекорд в юбилейном, 50-м опросе Best Cars 2026
Volkswagen Group установил исторический рекорд в юбилейном, 50-м опросе Best Cars 2026, организованном немецким журналом auto motor und sport. Концерн выиграл 10 из 25 категорий и занял 28 из 75 возможных призовых мест.
В общем зачете бренд Volkswagen одержал три победы, включая одно из подразделений Volkswagen Commercial Vehicles. Porsche выиграл две категории, Audi — одну. В импортном рейтинге Skoda стала самой успешной маркой с тремя наградами, Bentley одержал одну победу.
В голосовании приняли участие около 95 000 читателей, что делает его самым большим автомобильным опросом в Европе. В 2026 году на выбор было представлено 480 моделей в 13 категориях.
За последние два года группа обновила модельный ряд, выпустив около 60 новых автомобилей. В текущем году планируется выведение более 20 новинок, включая компактные электромобили для европейского рынка и новые электрические модели для Китая.
Результаты опроса подтверждают эффективность продуктовой стратегии концерна и укрепляют его позиции на европейском рынке.
Поделиться новостью
Также по теме
Volkswagen Group установил исторический рекорд в юбилейном, 50-м опросе Best Cars 2026
Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ
Украинцы массово покупают китайские автомобили (инфографика)
Невозможно спрогнозировать цены на топливо в Украине из-за событий на Ближнем Востоке
Apple выпустила iPhone 17e — характеристики и фото
Ford сделал платный багажник в Mustang Mach-E