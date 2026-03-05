OpenAI презентовала новую модель GPT-5.3 Instant — что изменилось Сегодня 01:49 — Технологии&Авто

Новая версия делает обычные диалоги более естественными, последовательными и практичными

OpenAI представила модель GPT-5.3 Instant для ChatGPT.

Компания заявляет, что новая версия делает обычные диалоги более естественными, последовательными и практичными — без лишних предостережений и «воспитательного» тона, ранее раздражавшего часть пользователей.

Главные изменения

Главное изменение — поведение модели в разговоре.

GPT-5.3 Instant реже отказывается отвечать там, где безопасный ответ возможен, и не начинает с чрезмерных предупреждений. Она быстрее переходит к сути, лучше улавливает намерение пользователя и не использует характерные фразы, например «Стоп. Глубоко вдохни», которые воспринимались как надменные. Это должно уменьшить количество «тупиковых» диалогов и сделать ответы полезными уже с первых реплик.

Улучшена работа с веб-поиском.

Модель не просто пересказывает результаты, а согласовывает найденные данные со своими знаниями, объясняет контекст и выделяет главное. Она реже генерирует длинные списки ссылок или фрагментированную информацию, зато формирует целостный ответ. По плану компании, это увеличивает релевантность без утраты скорости.

OpenAI также заявляет о снижении количества галлюцинаций.

По внутренним оценкам, частота ошибочных утверждений уменьшилась до 26,8% в режиме с веб-поиском и до 19,7% при использовании только внутренних знаний — это ниже, чем у предыдущих версий. По показателю, базирующемуся на обратной связи пользователей, количество галлюцинаций сократилось на 22,5% и 9,6% соответственно. Улучшения особенно касаются чувствительных сфер — медицины, права и финансов.

Улучшено письмо.

GPT-5.3 Instant лучше работает с черновиками, редактированием и генерацией идей, а также более плавно переключается между техническими задачами и творческими сценариями. В то же время компания признает, что стиль ответов на некоторых языках, в частности на японском и корейском, пока требует доработки.

Модель уже доступна всем пользователям ChatGPT и разработчикам через API под названием gpt-5.3-chat-latest. Обновления для версий Thinking и Pro обещают позже. Предыдущая GPT-5.2 Instant останется среди Legacy Models для платных пользователей еще три месяца и будет окончательно выведена из строя 3 июня 2026 года.

