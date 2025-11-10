0 800 307 555
ру
British Airways оборудует свои самолеты интернетом от Starlink

Технологии&Авто
Владелец British Airways, авиагруппа IAG SA, заключил соглашение со SpaceX по обеспечению Starlink в самолетах всех пяти входящих в группу авиакомпаний.
Об этом сообщает Bloomberg.

Starlink в более чем 500 самолетах

По данным IAG, технология Starlink будет установлена ​​более чем на 500 самолетах Boeing и Airbus, выполняющих как дальнемагистральные, так и короткомагистральные рейсы.
Пассажиры смогут воспользоваться услугой уже со следующего года.
Финансовые условия сделки компании не разглашают. В группу IAG, кроме British Airways, входят также Aer Lingus, Iberia, Vueling Airlines и Level.
Таким образом, IAG присоединилась к авиакомпаниям Virgin Atlantic, Air France-KLM и United Airlines, также заключившим соглашения со Starlink, чтобы заменить дорогостоящие и малоэффективные системы Wi-Fi.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что CEO Amazon Энди Джесси подтвердил, что сервис спутникового интернета Project Kuiper планируется запустить в коммерческую бета-версию в конце этого года или в начале 2026 года. Она будет доступна не только в США.
