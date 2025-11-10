British Airways оборудует свои самолеты интернетом от Starlink Сегодня 00:02 — Технологии&Авто

British Airways оборудует свои самолеты интернетом от Starlink

Владелец British Airways, авиагруппа IAG SA, заключил соглашение со SpaceX по обеспечению Starlink в самолетах всех пяти входящих в группу авиакомпаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

Starlink в более чем 500 самолетах

По данным IAG, технология Starlink будет установлена ​​более чем на 500 самолетах Boeing и Airbus, выполняющих как дальнемагистральные, так и короткомагистральные рейсы.

Пассажиры смогут воспользоваться услугой уже со следующего года.

Финансовые условия сделки компании не разглашают. В группу IAG, кроме British Airways, входят также Aer Lingus, Iberia, Vueling Airlines и Level.

Таким образом, IAG присоединилась к авиакомпаниям Virgin Atlantic, Air France-KLM и United Airlines, также заключившим соглашения со Starlink, чтобы заменить дорогостоящие и малоэффективные системы Wi-Fi.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что CEO Amazon Энди Джесси подтвердил, что сервис спутникового интернета Project Kuiper планируется запустить в коммерческую бета-версию в конце этого года или в начале 2026 года. Она будет доступна не только в США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.