British Airways оборудует свои самолеты интернетом от Starlink
Владелец British Airways, авиагруппа IAG SA, заключил соглашение со SpaceX по обеспечению Starlink в самолетах всех пяти входящих в группу авиакомпаний.
Об этом сообщает Bloomberg.
Starlink в более чем 500 самолетах
По данным IAG, технология Starlink будет установлена более чем на 500 самолетах Boeing и Airbus, выполняющих как дальнемагистральные, так и короткомагистральные рейсы.
Пассажиры смогут воспользоваться услугой уже со следующего года.
Финансовые условия сделки компании не разглашают. В группу IAG, кроме British Airways, входят также Aer Lingus, Iberia, Vueling Airlines и Level.
Таким образом, IAG присоединилась к авиакомпаниям Virgin Atlantic, Air France-KLM и United Airlines, также заключившим соглашения со Starlink, чтобы заменить дорогостоящие и малоэффективные системы Wi-Fi.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что CEO Amazon Энди Джесси подтвердил, что сервис спутникового интернета Project Kuiper планируется запустить в коммерческую бета-версию в конце этого года или в начале 2026 года. Она будет доступна не только в США.
