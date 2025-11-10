Владельцы Tesla в скором времени смогут писать сообщения за рулем Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Владельцы Tesla в скором времени смогут писать сообщения за рулем

Илон Маск заявил, что уже через месяц-два владельцы автомобилей Tesla с системой Full Self-Driving (FSD) смогут писать сообщения во время движения, поскольку машины смогут управляться без участия водителя. По его словам, компания выйдет на 4-й уровень автономности, хотя автомобили Tesla имеют лишь второй уровень.

Об этом Маск сказал на ежегодном собрании акционеров Tesla, сообщает TechCrunch.

Новые планы Tesla

Маск также анонсировал начало производства роботакси Cybercab до апреля 2026 года — без руля, педалей и зеркал. По его словам, Tesla сможет выпускать одну машину «каждые 10 секунд».

Кроме того, Маск пообещал презентовать летающий автомобиль 1 апреля 2026 года и через год начать производство.

Читайте также Продажи Tesla сокращаются второй год подряд

Во время выступления рядом стоял робот Optimus, которого Маск назвал «самым великим продуктом всех времен». Tesla планирует выпускать до миллиарда таких роботов в год.

Акционеры также одобрили пакет вознаграждения Маска до триллиона долларов, если компания достигнет рыночной стоимости в $8,5 триллиона и продаст миллион роботов Optimus. На сегодняшний день рыночная стоимость Tesla составляет примерно $1,01 трлн.

theБабель По материалам:

