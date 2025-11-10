0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Владельцы Tesla в скором времени смогут писать сообщения за рулем

Технологии&Авто
66
Владельцы Tesla в скором времени смогут писать сообщения за рулем
Владельцы Tesla в скором времени смогут писать сообщения за рулем
Илон Маск заявил, что уже через месяц-два владельцы автомобилей Tesla с системой Full Self-Driving (FSD) смогут писать сообщения во время движения, поскольку машины смогут управляться без участия водителя. По его словам, компания выйдет на 4-й уровень автономности, хотя автомобили Tesla имеют лишь второй уровень.
Об этом Маск сказал на ежегодном собрании акционеров Tesla, сообщает TechCrunch.

Новые планы Tesla

Маск также анонсировал начало производства роботакси Cybercab до апреля 2026 года — без руля, педалей и зеркал. По его словам, Tesla сможет выпускать одну машину «каждые 10 секунд».
Кроме того, Маск пообещал презентовать летающий автомобиль 1 апреля 2026 года и через год начать производство.
Читайте также
Во время выступления рядом стоял робот Optimus, которого Маск назвал «самым великим продуктом всех времен». Tesla планирует выпускать до миллиарда таких роботов в год.
Акционеры также одобрили пакет вознаграждения Маска до триллиона долларов, если компания достигнет рыночной стоимости в $8,5 триллиона и продаст миллион роботов Optimus. На сегодняшний день рыночная стоимость Tesla составляет примерно $1,01 трлн.
По материалам:
theБабель
tesla
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems