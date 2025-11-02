Продажи Tesla сокращаются второй год подряд
Продажи Tesla продолжают падать уже второй год подряд — в первой половине 2025 года поставки уменьшились на 13%. Компания теряет долю рынка в США, Европе и Китае из-за растущей конкуренции со стороны китайского гиганта BYD, устаревшей модельной линейки и сокращения государственных субсидий.
Об этом сообщает Bloomberg.
Почему сокращаются продажи Tesla
Основные проблемы компании усугубились из-за политической активности Илона Маска, его конфликта с администрацией Дональда Трампа и новых пошлин на электромобили, которые ударили по импорту.
Кроме того, доходы Tesla от продажи экологических кредитов сократились, в то время как расходы компании выросли на сотни миллионов долларов.
В Европе зафиксировано падение регистраций новых автомобилей Tesla почти на треть, а в Китае поставки с шанхайского завода уменьшались в течение большинства месяцев 2025 года.
Конкуренты активно расширяют ассортимент и снижают цены, тогда как Tesla продолжает полагаться на ограниченное количество моделей — Model 3, Y, S, X и Cybertruck.
Несмотря на обещания Маска создать «доступный электромобиль», компания выпускает только удешевленные версии Model 3 и Y, стоимость которых стартует от около $40 тыс.
Чтобы компенсировать падение продаж, Tesla пытается освоить новые рынки, в частности, Индию, однако цены там остаются слишком высокими для местного покупателя.
В Китае компания делает ставку на локализацию — интегрирует китайские системы искусственного интеллекта и выпускает шестиместную версию Model Y, однако спрос остается сдержанным.
Инвесторы надеются на развитие направлений роботакси и роботов Optimus, но пока спрос на основные модели продолжает падать, будущее Tesla остается неопределенным.
