Продажи Tesla сокращаются второй год подряд

Продажи Tesla продолжают падать уже второй год подряд — в первой половине 2025 года поставки уменьшились на 13%. Компания теряет долю рынка в США, Европе и Китае из-за растущей конкуренции со стороны китайского гиганта BYD, устаревшей модельной линейки и сокращения государственных субсидий.

Почему сокращаются продажи Tesla

Основные проблемы компании усугубились из-за политической активности Илона Маска, его конфликта с администрацией Дональда Трампа и новых пошлин на электромобили, которые ударили по импорту.

Кроме того, доходы Tesla от продажи экологических кредитов сократились, в то время как расходы компании выросли на сотни миллионов долларов.

В Европе зафиксировано падение регистраций новых автомобилей Tesla почти на треть, а в Китае поставки с шанхайского завода уменьшались в течение большинства месяцев 2025 года.

Конкуренты активно расширяют ассортимент и снижают цены, тогда как Tesla продолжает полагаться на ограниченное количество моделей — Model 3, Y, S, X и Cybertruck.

Несмотря на обещания Маска создать «доступный электромобиль», компания выпускает только удешевленные версии Model 3 и Y, стоимость которых стартует от около $40 тыс.

Чтобы компенсировать падение продаж, Tesla пытается освоить новые рынки, в частности, Индию, однако цены там остаются слишком высокими для местного покупателя.

В Китае компания делает ставку на локализацию — интегрирует китайские системы искусственного интеллекта и выпускает шестиместную версию Model Y, однако спрос остается сдержанным.

Инвесторы надеются на развитие направлений роботакси и роботов Optimus, но пока спрос на основные модели продолжает падать, будущее Tesla остается неопределенным.

