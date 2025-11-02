0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажи Tesla сокращаются второй год подряд

Фондовый рынок
14
Продажи Tesla сокращаются второй год подряд
Продажи Tesla сокращаются второй год подряд
Продажи Tesla продолжают падать уже второй год подряд — в первой половине 2025 года поставки уменьшились на 13%. Компания теряет долю рынка в США, Европе и Китае из-за растущей конкуренции со стороны китайского гиганта BYD, устаревшей модельной линейки и сокращения государственных субсидий.
Об этом сообщает Bloomberg.

Почему сокращаются продажи Tesla

Основные проблемы компании усугубились из-за политической активности Илона Маска, его конфликта с администрацией Дональда Трампа и новых пошлин на электромобили, которые ударили по импорту.
Читайте также
Кроме того, доходы Tesla от продажи экологических кредитов сократились, в то время как расходы компании выросли на сотни миллионов долларов.
В Европе зафиксировано падение регистраций новых автомобилей Tesla почти на треть, а в Китае поставки с шанхайского завода уменьшались в течение большинства месяцев 2025 года.
Конкуренты активно расширяют ассортимент и снижают цены, тогда как Tesla продолжает полагаться на ограниченное количество моделей — Model 3, Y, S, X и Cybertruck.
Несмотря на обещания Маска создать «доступный электромобиль», компания выпускает только удешевленные версии Model 3 и Y, стоимость которых стартует от около $40 тыс.
Читайте также
Чтобы компенсировать падение продаж, Tesla пытается освоить новые рынки, в частности, Индию, однако цены там остаются слишком высокими для местного покупателя.
В Китае компания делает ставку на локализацию — интегрирует китайские системы искусственного интеллекта и выпускает шестиместную версию Model Y, однако спрос остается сдержанным.
Инвесторы надеются на развитие направлений роботакси и роботов Optimus, но пока спрос на основные модели продолжает падать, будущее Tesla остается неопределенным.
По материалам:
Главком
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems