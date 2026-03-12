0 800 307 555
Инсайдер раскрыл цены на iPhone Ultra

Фондовый рынок
33
Осенью 2026 года ожидается выход первого складного устройства от Apple, которое будет называться iPhone Ultra.
Об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

Цена

Стоимость дешевой версии на 256 ГБ составит около 2300 долларов (~100 тысяч грн). Модификации с 512 ГБ и 1 ТБ окажутся значительно более дорогими — 2600 и 2900 долларов соответственно.
Если утечки подтвердятся, раскладной iPhone окажется почти вдвое дороже iPhone 17 Pro Max и существенно превзойдет по цене ключевых конкурентов в лице Samsung Z Fold 7 ($2000) и Google Pixel 10 Pro Fold ($1800).
Ранее аналитики предполагали, что Apple установит цену в диапазоне 1800−2500 долларов, но свежая информация указывает на более высокую планку.
Напомним, ранее в сети появился новый слух о первом складном смартфоне от Apple. По данным инсайдеров из Китая, устройство, которое ранее неофициально называли iPhone Fold, может получить совсем другое название — iPhone Ultra.
По этой информации, новинка станет частью новой линейки Ultra-устройств, которую компания может представить уже в этом году.
По материалам:
Finance.ua
