Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам Мотор-Банка и PINbank

Фондовый рынок
На средства вкладчиков этих банков распространяется норма о 100% возмещении
С 12 марта 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Мотор-Банка и Первого инвестиционного банка, которые были признаны неплатежеспособными.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Выплаты будут производиться по договорам банковского вклада, срок действия которых завершился по состоянию на конец дня 19 февраля 2026 года, а также по договорам банковского счета.

Сколько средств получат вкладчики

Во время действия временной администрации вкладчикам Мотор-Банка относятся к выплате 18,5 млн грн, а вкладчикам Первого инвестиционного банка — 15,7 млн ​​грн. На деньги вкладчиков этих банков распространяется норма о 100% возмещении.
Это означает, что вкладчики получат свои средства в полном объеме вместе с начисленными процентами по состоянию на конец дня 19 февраля 2026 года.

Как получить гарантированное возмещение

Вкладчики могут самостоятельно выбрать способ получения средств.
Возмещение можно получить:
  • через мобильное приложение Дія в пяти банках-агентах Фонда;
  • дистанционно через онлайн-платформы банков-агентов;
  • непосредственно в отделениях одного из 16 банков-агентов.
Список банков-агентов, через которые выплачивается гарантированное возмещение, размещен по ссылке на сайте Фонда.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2025 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 352,8 млн грн гарантированного возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Фонд рассчитался со всеми вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24 февраля 2022 года, которые обратились за выплатами.
В 2025 году наибольшие суммы гарантированного возмещения получили вкладчики АО «Коминвестбанк» и АО «РВС Банк». Сроки выплат по этим банкам пришлись именно на этот период. В частности, клиентам АО «РВС Банк» Фонд перечислил 96,6 млн грн, что составляет 100% гарантированных сумм.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныФГВФЛ
