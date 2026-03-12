Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на решение Лондонского суда в отношении ПриватБанка Сегодня 13:25 — Фондовый рынок

В мае состоится новое заседание по делу ПриватБанка

Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов подали апелляционную жалобу в Высокий суд Лондона. Суд принял ее к рассмотрению.

Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Микаэль Бёркнерт в интервью Forbes Украина

Новое заседание ожидается в мае

На вопрос о процессе изъятия зарубежных активов бывших владельцев Привата, Беркнерт отметил, что «есть открытые вопросы» на Кипре. Он отметил, что надеется, что ПриватБанк выиграет там суды.

«Некоторые их активы находятся в Великобритании и других юрисдикциях, где продолжаются судебные процессы. Экс-владельцы подали апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона и суд ее принял, а это значит, что будет новое заседание в мае», — сказал СЕО ПриватБанка.

Он добавил, что надеется в конце года получить окончательный результат.

Банк готовится к взысканию активов

«После этого больше не будет возможных апелляций, и тогда сможем начать получение активов. Готовимся, ищем где есть активы, какие из них легко получить. Некоторые активы получим уже в первый год, но на другие могут пойти, вероятно, десятилетия», — подытожил Беркнерт.

Решение суда в 2025 году

Напомним, 30 июля 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса принял решение в пользу ПриватБанка по делу о взыскании активов бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые выводили из финучреждения к ее национализации. Это решение открывает банку путь для дальнейшего взыскания со своих бывших владельцев более 2 млрд долл.

Справка Finance.ua:

по итогам 2025 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 88 млрд грн, что на 6,9 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом. Прибыль банка после вычета налога на прибыль составит 29,1 млрд грн.

