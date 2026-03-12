0 800 307 555
«Креди Агриколь» покупает Банк «Львов»

Французская банковская группа усиливает присутствие на западе Украины
Банк Креди Агриколь Украина подписал соглашение о приобретении до 100% акционерного капитала Банка Львов. Украинский банк с головным офисом во Львове специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
«Это приобретение позволяет Креди Агриколь Украина укрепить свои позиции на западе Украины, одновременно усиливая позиции банка в сегменте малого и среднего бизнеса и в сельскохозяйственном секторе», — говорится в сообщении.

Детали сделки

Сделка по приобретению Банка Львов полностью отвечает стратегии Креди Агриколь Украины в части поддержки украинской экономики в долгосрочной перспективе и его амбициям играть ключевую роль в восстановлении Украины.
Завершение сделки будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий, в частности, получения регуляторных разрешений от Национального банка Украины и Антимонопольного комитета Украины, и ожидается, что она будет завершена к середине 2026 года.
Настоящее соглашение соответствует критерию рентабельности инвестиций Crédit Agricole S.A. Ее влияние на коэффициент CET1 Crédit Agricole SA — незначительно.

Что известно о Crédit Agricole Ukraine и Банке Львов

Crédit Agricole Ukraine, дочерняя компания, полностью принадлежащая Crédit Agricole SA, является универсальным международным банком в Украине, стратегическим партнером по агробизнесу и корпоративным клиентам, а также одним из лидеров рынка автокредитования.
Головной офис банка находится в Киеве. Сеть насчитывает 137 отделений по всей Украине, а штат составляет около 2200 сотрудников. Банк обслуживает около 380 тыс. клиентов и входит в число лидеров рынка автокредитования.
Банк Львов — это украинский банк, ориентированный на малый и средний бизнес, с головным офисом во Львове и более 37 000 розничных и 8400 клиентов малого и среднего бизнеса, в частности сельскохозяйственных компаний. Банк имеет постоянное присутствие на западе Украины, вдали от зоны активных боевых действий. Он предлагает финансирование на развитие, пополнение оборотного капитала, рефинансирование и проекты по энергоэффективности, а также полный спектр депозитных и платежных услуг.
